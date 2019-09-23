سيرجيو راموس يوجه رسالة إلى جماهير ريال مدريد بعد الفوز على إشبيلية
الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 01:09 ص
Advertisements
محمد علي
Advertisements
Advertisements
وجه قائد ريال مدريد، الإسباني سيرجيو راموس، رسالة هامة إلى كل جماهير ريال مدريد حول العالم، وذلك بعدما نجح ريال مدريد في الإنتصار إشبيلية في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بهدف نظيف سجله كريم بنزيمه في شباك نادي الفريق الأندلسي.
راموس كتب تغريدة قصيرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، وقال فيها: "وصلنا إلى الطريقة الصحيحة، وهذا هو المطلوب، الآن هو وقت العمل، هذه فرصتنا".
وكان راموس قد طلب من جماهير ريال مدريد، ضرورة دعم الفريق بصورة مستمرة في الفترة المقبلة، حتي ينجح ريال مدريد في تجاوز أزمته، خاصة بعد الخسارة أمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري الأبطال.
يذكر أن فوز ريال مدريد اليوم كان هو الفوز رقم 400 للاعب الدولي الإسباني سيرجيو راموس مع النادي الملكي، حيث إحتفل قائد ريال مدريد بهذا الإنجاز، ونشر صورة له وهو رفقة قميص لنادي ريال مدريد كتب عليه من الخلف 400، في إشارة إلى عدد المباريات التي فاز فيها ريال مدريد في وجود سيرجيو راموس.
وكان ريال مدريد قد تغلب في لقاء الجولة الخامسة مساء أمس الأحد على حساب نادي إشبيلية في الدوري الإسباني بنتيجة هدف مقابل لاشيء، ليرفع الملكي رصيده إلى النقطة رقم 11، ويصبح في صدارة الدوري الإسباني لهذا الموسم رفقة نادي إتليتك بلباو.
Advertisements
- بالأرقام.. التاريخ ينحاز لريال مدريد في مواجهاته مع سوسيداد بـ"السانتياجو برنابيو"
- راموس يتوعد أتلتيكو مدريد
- أول رد من راموس بعد "خناقة" التدريبات
- 5 اخبار نارية لريال مدريد اليوم السبت 24-11-2018
- بالأرقام.. مارسيلو كارثة في دفاع ريال مدريد هذا الموسم
- راموس يوجه رسالة "حربية" إلى جماهير ريال مدريد
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد.. الملكي مصمم على خطف صفقة برشلونة ونجم الريال يحسم مصيره
- راموس يرد رحيله عن ريال مدريد
المزيد عن: مباراة ريال واشبيلة على اشبيلية الدوري الاسبانيتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر