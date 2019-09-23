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مورينيو: جماهير تشيلسي تحب الخسارة

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 12:57 ص
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مورينيو: جماهير تشيلسي تحب الخسارة
مورينيو
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سيد على
 
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قال جوزيه مورينيو المدير الفني الأسبق لنادي  تشيلسي الإنجليزي أن جماهير ، الفريق اللندني قد إعتادت علي الهزائم بعدما ظهروا اليوم يصفقون للفريق عقب الخسارة من ليفربول.

جاء هذا في تصريحات تلفزيونية عبر شاشة سكاي سبورت ، حيث أكد المدرب البرتغالي خلالها أن الجماهير في حاجة لتغيير العقلية الحالية حتى لا تعتاد على الهزائم في الفترة المقبلة.

وتابع مورينيو: "أتمنى ألا تعتاد الجماهير على ذلك هذا أمر هام للغاية لأنهم بمجرد أن يبدأوا في الاعتياد على الهزائم والقبول بها لأن فريقهم لعب بشكل جيد لا يصبح فريقهم كبيرًا".

وأوضح السبيشيل وان: "لا أظن أنه يجب عليهم أن يعتادوا على مثل تلك التصرفات لكن بالرغم من ذلك فهذا يظهر أنهم يستعدون لما هو قادم هذا الموسم".

وإختتم مورينيو تصريحاته: "عندما ننظر للأداء اليوم ونتيجة المباراة لا يمكننا إلا أن نرى فارق النقاط بين ليفربول وتشيلسي والذي وصل لـ١٠ نقاط".

جدير بالذكر أن المباراة كانت قد انتهت بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف واحد لأصحاب الأرض على ملعب ستامفورد بريدج، معقل تشيلسي.
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