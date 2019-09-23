ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محمود السيسي ينفى امتلاك الجيش لصيدليات 19011 (فيديو)

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 12:58 ص
Advertisements
محمود السيسي ينفى امتلاك الجيش لصيدليات 19011 (فيديو)
محمود السيسي
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال الدكتور محمود حمدي عبد الفتاح السيسي، العضو المنتدب لمجموعة صيدليات 19011، إن اللغط حول شخصيته، وتشابه الأسماء بينه وبين نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي ظهر منذ عدة أشهر بعد انتشار الصيدليات، معقبا: "الناس على السوشيال ميديا بيتكلموا كلام بدون وعي".

وأشار "السيسي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن من يعرفه جيدا لا يتحدث فيما يتردد بأن الجيش هو من يمتلك مجموعة صيدليات 19011، منوها بأنه كان حزينا لعدم نسب النجاح الذي حققته الصيدليات لمجموعة الصيادلة الذين أسسوا الصيدلية وهو أحدهم، مؤكدا أنهم ليس لهم علاقة بالجيش، لافتا إلى أن من يريد أن يتأكد من المعلومة يمكنه التوجه للأحوال المدنية، أو هيئة الاستثمار، معقبا: "الموضوع سهل جدا".

ومن ناحيته عقب الإعلامي عمرو أديب: "لو حد كان تعب نفسه وراح جاب السجل التجاري كان هيعرف الصيدلية بتاعته مين.. عرفتوا محمود السيسي يا شعب"، عارضا الفيش والتشبيه لمحمود السيسي، مضيفا: "أنا أسف اني بعمل كده بس عشان الناس، دول بيقولوا جايبين 3 ضباط وملبسنهم صيادلة".

وداعب "أديب"، الدكتور أحمد الأنصاري، الرئيس االتنفيذي لمجموعة صيدليات 19011: "ولما الناس تقولك انت مشارك محمود السيسي كنت بتقولهم إيه"، فرد "الأنصاري": "بقولهم صحبي من أولى جامعة"، منوها بأنهم حذفوا كل توقيعاته على الأوراق لمنع اللغط.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: محمود السيسي عمرو أديب صيداليات 9011 الجيش اخبار مصر
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الألماني
فولفسبورج
-
x
20:30
-
هوفنهايم
الدوري المصري الممتاز
سموحة
-
x
17:30
-
الأهلي
الزمالك
-
x
20:00
-
الاتحاد السكندري

DMCA.com Protection Status