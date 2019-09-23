محمود السيسي ينفى امتلاك الجيش لصيدليات 19011 (فيديو)

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قال الدكتور محمود حمدي عبد الفتاح السيسي، العضو المنتدب لمجموعة صيدليات 19011، إن اللغط حول شخصيته، وتشابه الأسماء بينه وبين نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي ظهر منذ عدة أشهر بعد انتشار الصيدليات، معقبا: "الناس على السوشيال ميديا بيتكلموا كلام بدون وعي".



وأشار "السيسي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن من يعرفه جيدا لا يتحدث فيما يتردد بأن الجيش هو من يمتلك مجموعة صيدليات 19011، منوها بأنه كان حزينا لعدم نسب النجاح الذي حققته الصيدليات لمجموعة الصيادلة الذين أسسوا الصيدلية وهو أحدهم، مؤكدا أنهم ليس لهم علاقة بالجيش، لافتا إلى أن من يريد أن يتأكد من المعلومة يمكنه التوجه للأحوال المدنية، أو هيئة الاستثمار، معقبا: "الموضوع سهل جدا".



ومن ناحيته عقب الإعلامي عمرو أديب: "لو حد كان تعب نفسه وراح جاب السجل التجاري كان هيعرف الصيدلية بتاعته مين.. عرفتوا محمود السيسي يا شعب"، عارضا الفيش والتشبيه لمحمود السيسي، مضيفا: "أنا أسف اني بعمل كده بس عشان الناس، دول بيقولوا جايبين 3 ضباط وملبسنهم صيادلة".



وداعب "أديب"، الدكتور أحمد الأنصاري، الرئيس االتنفيذي لمجموعة صيدليات 19011: "ولما الناس تقولك انت مشارك محمود السيسي كنت بتقولهم إيه"، فرد "الأنصاري": "بقولهم صحبي من أولى جامعة"، منوها بأنهم حذفوا كل توقيعاته على الأوراق لمنع اللغط.