خبير اقتصادي يكشف فوائد تأسيس بورصة السلع (فيديو)
الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 02:47 ص
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داليا الحسين
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قال عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إن البورصة السلعية التي سيتم إطلاقها في شهر أكتوبر المقبل، تهدف إلى عرض السلع بشكل شفاف، مثل البورصة المصرية.
وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر قناة "cbc"، اليوم الأحد، أن البورصة السلعية سيتم تجميع فيها المحاصيل الزراعية، ومن حق كل مزارع أو منتج البيع والشراء في البورصة السلعية وَفقًا لآليات العرض والطلب، لافتا إلى أن فائدة البورصة للفلاح عرض منتجاته بشكل واضح ويحصل على أفضل سعر له فضلًا عن تقليل الممارسات الاحتكارية لبعض التجار والوسطاء الذين يأخذوا السلعة من المزارع بسعر قليل ثم يقوموا ببيعها بسعر عالي.
وتابع الخبير الاقتصادي: "البورصة السلعية سوف تساعد الدولة في إحكام الرقابة على ما يُعرض داخل هذه البورصة، كما ستسهل عملية التخطيط الزراعي من قبل الدولة والفلاح.
ونوه إلى أن البورصة سوف تساعد على تحصيل الضريبة في عملية البيع والشراء، وإحكام لعمليات البيع والشراء من جانب الدولة، كما ستساعد على تقليل عملية التضخم في البيع والشراء.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن البورصة سوف تعتمد خدمات لوجستية ممثلة في 6 مخازن على مستوى الدولة؛ للحفاظ على السلع من التلف وسوء التخزين ورصدها إلكترونيًّا في المركز الرئيسي للبورصة.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اليوم الأحد اجتماعًا، لمتابعة خطوات تأسيس البورصة السلعية فى مصر، مشيرا إلى أن البورصة السلعية ستسهم فى وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع.
وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر قناة "cbc"، اليوم الأحد، أن البورصة السلعية سيتم تجميع فيها المحاصيل الزراعية، ومن حق كل مزارع أو منتج البيع والشراء في البورصة السلعية وَفقًا لآليات العرض والطلب، لافتا إلى أن فائدة البورصة للفلاح عرض منتجاته بشكل واضح ويحصل على أفضل سعر له فضلًا عن تقليل الممارسات الاحتكارية لبعض التجار والوسطاء الذين يأخذوا السلعة من المزارع بسعر قليل ثم يقوموا ببيعها بسعر عالي.
وتابع الخبير الاقتصادي: "البورصة السلعية سوف تساعد الدولة في إحكام الرقابة على ما يُعرض داخل هذه البورصة، كما ستسهل عملية التخطيط الزراعي من قبل الدولة والفلاح.
ونوه إلى أن البورصة سوف تساعد على تحصيل الضريبة في عملية البيع والشراء، وإحكام لعمليات البيع والشراء من جانب الدولة، كما ستساعد على تقليل عملية التضخم في البيع والشراء.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن البورصة سوف تعتمد خدمات لوجستية ممثلة في 6 مخازن على مستوى الدولة؛ للحفاظ على السلع من التلف وسوء التخزين ورصدها إلكترونيًّا في المركز الرئيسي للبورصة.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اليوم الأحد اجتماعًا، لمتابعة خطوات تأسيس البورصة السلعية فى مصر، مشيرا إلى أن البورصة السلعية ستسهم فى وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع.
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