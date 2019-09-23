محمد رمضان يعرض جزءا من أغنية "هما عايزنها فوضى".. والجمهور يترقب طرح الأغنية (فيديو)
الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 02:21 ص
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هبة أحمد
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نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو من أغنية "هما عايزنها فوضى"، وذلك من خلال حسابه الرسمى على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام">
وعلق رمضان قائلا : "انتظروا كليب هما عايزنها فوضى غدا على قناتي الرسمية على يوتيوب".
يشار أن محمد رمضان خاض الماراثون الرمضاني الماضى بمسلسل "زلزال"، وحقق من خلاله نجاحا كبيرا، والمسلسل بطولة أحمد صيام، نسرين أمين ، حسام داغر، مصطفى منصور، ماجد المصرى، هنادى مهنى، حلا شيحة، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر.
سر غناء محمد رمضان
كشف الفنان محمد رمضان خلال لقاء تليفزيونى بمهرجان الجونة السينمائي عن سر قيامه بالغناء قال :"أنه احترف الغناء عن طريق الصدفة، وكان طموحه أن يصبح الممثل الذى يمتلك شعبية المغني،وأضاف انه وجد النوع الذى يتلائم مع شخصيته، والأغانى التى يقدمها هى أغانى تحفيزية للشباب والبنات، ودائما يسعى لتقديم فن غير موجود فى مصر مثل الميوزيكال شو".
وكشف أيضا خلال لقائه ببرنامج "عرب وود" "عن تجهيزه لمسلسل يخوض به الماراثون الرمضاني عام 2020، وصرح أن المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، وهو ثاني تعاون بينهما بعد مسلسل "الأسطورة".
مشاركة محمد رمضان فى الكنز٢
يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان السينمائية مشاركته فى فيلم "الكنز٢" وهو من إخراج شريف عرفه، وبطولة أحمد رزق، روبى، احمد حاتم، هند صبرى، أمينة خليل، وقد تم تكريمه يوم الجمعه ١٣سبتمبر الماضى من قبل إدارة مهرجان القنوات الفضائية في دورته العاشرة عن دوره فى مسلسل "زلزال".
مهرجان الجونة السينمائي
تستمر فاعليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي حتى يوم ٢٧ من سبتمبر الحالى ، بمشاركة 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، إلى جانب عرض 21 فيلمًا خارج المسابقة، وتتنافس أفلام المسابقات على نجمة الجونة وجوائز مادية قيمتها٢٢٤ ألف دولار أمريكي.
و لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة يرئسها المخرج خيري بشارة، وتضم اللجنة المخرجة والمنتجة مي مصري، وناشين مودلي مدير مهرجان سيدني السينمائي، ورسول بوكاتي مهندس الصوت، والناقد السينمائي الروسي ستاس تيركين والمدير الفني لمهرجان دفيجنيي الوطني ومهرجان ستريلكا السينمائي.
أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية يترأسها المخرج والمنتج والممثل السنغالي موسى توريه مؤسس مهرجان "موسى إنفايت" السينمائي، وتضم لجنة التحكيم المخرجة والمنتجة آن أجيون، ولودميلا تشفيكوفا، وطلال ديركي المخرج والمنتج السينمائي السوري، ومصممة الأزياء المصرية المتميزة ناهد نصر الله.
ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرج مروان حامد، وتضم اللجنة المخرجة والمصورة السينمائية الكولومبية البلجيكية خوانيتا أونزاجا، ومدير مهرجان تامبيري السينمائي يوكا بيكا لاكسو، والمخرج والمنتج والكاتب السينمائي العراقي محمد الدراجي، والفنانة التونسية درة زروق.
فيلم Ad Astra
وعُرض خلال حفل الافتتاح، فيلم Ad Astra، وهو فيلم ينتمي لنوعية أفلام الخيال العلمي والمغامرة، وتدور أحداثه هو رائد فضاء يذهب في رحلة للفضاء للبحث عن والده، والذي هددت أبحاثه النظام الشمسي.
الفيلم من انتاج شركة 20th century fox، وهو من تأليف وإخراج جيمس جراي، ويشارك في بطولته براد بيت، وليف تايلر، وتومي لي جونز، وسبق عرض الفيلم في مهرجان فينسا السينمائي الدولي، ومن المقرر طرحه في السينمات نهاية الأسبوع.
وشهد المهرجان في دورته الثالثة تكريم المخرجة والمنتجة الفلسطينية مي المصري ومنحها جائزة الإنجاز الإبداعي، وحضور الفنان المصري الكندي مينا مسعود والمعروف بدوره في فيلم "علاء الدين"، إلى جانب حضور نخبة من نجوم الفن في مصر والعالم العربي على رأسهم: يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلي علوي وإلهام شاهين ومروان حامد.
مشاركة رمضان في المارثون الرمضاني
يشار أن محمد رمضان خاض الماراثون الرمضاني الماضى بمسلسل "زلزال"، وحقق من خلاله نجاحا كبيرا، والمسلسل بطولة أحمد صيام، نسرين أمين ، حسام داغر، مصطفى منصور، ماجد المصرى، هنادى مهنى، حلا شيحة، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر.
سر غناء محمد رمضان
كشف الفنان محمد رمضان خلال لقاء تليفزيونى بمهرجان الجونة السينمائي عن سر قيامه بالغناء قال :"أنه احترف الغناء عن طريق الصدفة، وكان طموحه أن يصبح الممثل الذى يمتلك شعبية المغني،وأضاف انه وجد النوع الذى يتلائم مع شخصيته، والأغانى التى يقدمها هى أغانى تحفيزية للشباب والبنات، ودائما يسعى لتقديم فن غير موجود فى مصر مثل الميوزيكال شو".
وكشف أيضا خلال لقائه ببرنامج "عرب وود" "عن تجهيزه لمسلسل يخوض به الماراثون الرمضاني عام 2020، وصرح أن المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، وهو ثاني تعاون بينهما بعد مسلسل "الأسطورة".
مشاركة محمد رمضان فى الكنز٢
يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان السينمائية مشاركته فى فيلم "الكنز٢" وهو من إخراج شريف عرفه، وبطولة أحمد رزق، روبى، احمد حاتم، هند صبرى، أمينة خليل، وقد تم تكريمه يوم الجمعه ١٣سبتمبر الماضى من قبل إدارة مهرجان القنوات الفضائية في دورته العاشرة عن دوره فى مسلسل "زلزال".
مهرجان الجونة السينمائي
تستمر فاعليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي حتى يوم ٢٧ من سبتمبر الحالى ، بمشاركة 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، إلى جانب عرض 21 فيلمًا خارج المسابقة، وتتنافس أفلام المسابقات على نجمة الجونة وجوائز مادية قيمتها٢٢٤ ألف دولار أمريكي.
و لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة يرئسها المخرج خيري بشارة، وتضم اللجنة المخرجة والمنتجة مي مصري، وناشين مودلي مدير مهرجان سيدني السينمائي، ورسول بوكاتي مهندس الصوت، والناقد السينمائي الروسي ستاس تيركين والمدير الفني لمهرجان دفيجنيي الوطني ومهرجان ستريلكا السينمائي.
أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية يترأسها المخرج والمنتج والممثل السنغالي موسى توريه مؤسس مهرجان "موسى إنفايت" السينمائي، وتضم لجنة التحكيم المخرجة والمنتجة آن أجيون، ولودميلا تشفيكوفا، وطلال ديركي المخرج والمنتج السينمائي السوري، ومصممة الأزياء المصرية المتميزة ناهد نصر الله.
ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرج مروان حامد، وتضم اللجنة المخرجة والمصورة السينمائية الكولومبية البلجيكية خوانيتا أونزاجا، ومدير مهرجان تامبيري السينمائي يوكا بيكا لاكسو، والمخرج والمنتج والكاتب السينمائي العراقي محمد الدراجي، والفنانة التونسية درة زروق.
فيلم Ad Astra
وعُرض خلال حفل الافتتاح، فيلم Ad Astra، وهو فيلم ينتمي لنوعية أفلام الخيال العلمي والمغامرة، وتدور أحداثه هو رائد فضاء يذهب في رحلة للفضاء للبحث عن والده، والذي هددت أبحاثه النظام الشمسي.
الفيلم من انتاج شركة 20th century fox، وهو من تأليف وإخراج جيمس جراي، ويشارك في بطولته براد بيت، وليف تايلر، وتومي لي جونز، وسبق عرض الفيلم في مهرجان فينسا السينمائي الدولي، ومن المقرر طرحه في السينمات نهاية الأسبوع.
وشهد المهرجان في دورته الثالثة تكريم المخرجة والمنتجة الفلسطينية مي المصري ومنحها جائزة الإنجاز الإبداعي، وحضور الفنان المصري الكندي مينا مسعود والمعروف بدوره في فيلم "علاء الدين"، إلى جانب حضور نخبة من نجوم الفن في مصر والعالم العربي على رأسهم: يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلي علوي وإلهام شاهين ومروان حامد.
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