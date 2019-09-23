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وزير الخارجية: مصر مستمر في التأكيد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 02:22 ص
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وزير الخارجية: مصر مستمر في التأكيد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
سامح شكري
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أمنية فوزي
 
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تحدث وزير الخارجية المصري سامح شكري، عن الملفات المطروحة في اجتماعات الأمم المتحدة، قائلًا إن مصر تطرح بشكل مستمر أهمية التأكيد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأوضح "شكري"، من نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال لقاء خاص مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامجها "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الأحد، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي شاملة في منظورها، وتضع أسس لتفعيل منظومة العمل الدولي المشترك.

وأضاف أن كلمة الرئيس السيسي تتناول التحديات بالشرق الأوسط وملف الإرهاب وقضايا إفريقيا، لافتًا إلى أن رئاسة الاتحاد الإفريقي تضع مسئولية على عاتق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الأولويات الإفريقية متسقة مع الأولويات المصرية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يعزز دائمًا ملف التكامل الإفريقي لتحقيق التنمية بأنحاء القارة، مؤكدًا أن التكامل والاندماج بين الدول الإفريقية هدف الاتحاد الإفريقي، والاعتماد على الطاقة، وتحقيق التنمية المستدامة، والاهتمام بقضايا المناخ القارة الإفريقية تحتاج إلى جهد، مضيفًا أنه يجب أن يكون هناك دفاع عن مصالح الدول الإفريقية.

ولفت إلى أن هناك توافق إفريقي على توفير الموارد بالقارة، منوهًا بأن مصر مهتمة بالأوضاع في القارة الإفريقية، وأجندة تنميتها.

وقال إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمم المتحدة تتناول التحديات بالشرق الأوسط وملف الإرهاب وقضايا إفريقيا، لافتًا إلى أن الرئيس سيعقد لقاءات ثنائية مهمة مع الجانب الأمريكي.

وأشار إلى أن جدول أعمال الرئيس عبد الفتاح السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية كثيف جدًا، لافتًا إلى أن اللقاءات الثنائية تعمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع هذه الدول، والعمل على تنشيط العلاقة مع البلاد المختلفة، وتبادل وجهات النظر، واتخاذ قرارات في مواجهة الأزمات والتحديات، واتخاذ قرارات خاصة بالعلاقات الثنائية.
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