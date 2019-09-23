وزير الخارجية يكشف عن الملفات المطروحة في اجتماعات الأمم المتحدة

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قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ستناقش أجندة التنمية 2030، وملفي المناخ والصحة.



وأضاف "شكري"، من نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال لقاء خاص مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامجها "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الأحد، أنه سيكون هناك 3 قمم رئيسية قبل بداية اجتماعات الشق رفيع المستوى لاجتماعات الأمم المتحدة.



وأشار وزير الخارجية المصري، إلى أن اجتماعات الأمم المتحدة تتيح فرصة مهمة للقادة والزعماء للتحدث، موضحًا أن هذه الاجتماعات تصب في النهاية في مصلحة دعم العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى إيجاد رؤية مشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه الدول.



وكشف "شكري"، عن أهمية حضور مصر اجتماعات الأمم المتحدة، موضحًا أن الرئيس السيسي يحضر هذه الاجتماعات للاستفادة من الرؤية الموجودة وللتعبير عن الرؤية المصرية، وعقد لقاءات على مستوى عالي.



ولفت وزير الخارجية، إلى أن مصر تعرض رؤيتها في العديد من القضايا خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، منوهًا بأن مصر من الدول المؤسسة للأمم المتحدة، مضيفًا أن مصر تلعب دور نشط في كل أجهزة الأمم المتحدة، وأن مصر مهتمة بالأوضاع في إفريقيا وأجندة تنميتها.



وأوضح أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماعات مهمة، وبالأخص في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، لافتًا إلى أن تعزيز أهمية الدولة الوطنية للحفاظ على الاستقرار الدولي من أهم ما تطرحه مصر.

