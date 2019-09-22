مدير إشبيلية: ريال مدريد بُني ليكون بطلاً
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:54 م
Advertisements
عمر عبدالعزيز
Advertisements
Advertisements
أعرب رامون رودريجيز الشهير بـ"مونشي" المدير الرياضي لنادي إشبيلية الإسباني، عن أسفه للخسارة التي تلقلها الفريق الأندلسي بهدف نظيف، أمام ريال مدريد، ضمن منافسات بطولة الليجا.
وقال مونشي، عقب انتهاء المباراة في تصريحات صحفية: "ريال مدريد فريق بُني ليكون بطلًا، عندما يكون في مستواه لا تكون مواجهته سهلة. لقد شهدنا فريقًا مختلفًا تمامًا عن يوم الأربعاء".
ومن الجدير بالذكر أنه قد عاد ريال مدريد بالنقاط الثلاث من أرض مضيفه العنيد إشبيلية بالفوز عليه بهدف نظيف، اليوم الأحد، في المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم " لا ليجا".
وقد جاء هدف المباراة الوحيد عبر النجم الفرنسي كريم بنزيمة من رأسية رائعة في الدقيقة 64 من عمر المباراة.
وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف أتلتيك بلباو المتصدّر، فيما تجمّد رصيد إشبيلية عند 10 نقاط وتراجع إلى المركز الخامس.
Advertisements
- التعادل يحسم مباراة بلباو وفالنسيا.. وإشبيلية يعبر مالاجا
- بدلاء ريال مدريد يسقطون أمام إشبيلية بالدوري الإسباني
- "هاتريك" بنزيما يقود ريال مدريد للفوز على أتليتك بلباو بالدوري الإسباني
- ريال مدريد يعود ويهرب من فخ ليفانتي بثلاثية مثيرة
- أهداف مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني (فيديو)
- بفوزه على إشبيلية.. زيدان يكسب الثقة وينقذ رقبته من خطر الإقالة
- أهداف مباراة - إشبيلية 0 × 1 ريال مدريد
- ريال مدريد يحقق أرقام قياسية رائعة بفوزه على إشبيلية