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مدير إشبيلية: ريال مدريد بُني ليكون بطلاً

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:54 م
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مدير إشبيلية: ريال مدريد بُني ليكون بطلاً
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عمر عبدالعزيز
 
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أعرب رامون رودريجيز الشهير بـ"مونشي" المدير الرياضي لنادي إشبيلية الإسباني، عن أسفه للخسارة التي تلقلها الفريق الأندلسي بهدف نظيف، أمام ريال مدريد، ضمن منافسات بطولة الليجا.

وقال مونشي، عقب انتهاء المباراة في تصريحات صحفية: "ريال مدريد فريق بُني ليكون بطلًا، عندما يكون في مستواه لا تكون مواجهته سهلة. لقد شهدنا فريقًا مختلفًا تمامًا عن يوم الأربعاء".

ومن الجدير بالذكر أنه قد عاد ريال مدريد بالنقاط الثلاث من أرض مضيفه العنيد إشبيلية بالفوز عليه بهدف نظيف، اليوم الأحد، في المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم " لا ليجا".

وقد جاء هدف المباراة الوحيد عبر النجم الفرنسي كريم بنزيمة من رأسية رائعة في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف أتلتيك بلباو المتصدّر، فيما تجمّد رصيد إشبيلية عند 10 نقاط وتراجع إلى المركز الخامس.
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