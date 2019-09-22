مدير إشبيلية: ريال مدريد بُني ليكون بطلاً

أعرب رامون رودريجيز الشهير بـ"مونشي" المدير الرياضي لنادي إشبيلية الإسباني، عن أسفه للخسارة التي تلقلها الفريق الأندلسي بهدف نظيف، أمام ريال مدريد، ضمن منافسات بطولة الليجا.

ومن الجدير بالذكر أنه قد عاد ريال مدريد بالنقاط الثلاث من أرض مضيفه العنيد إشبيلية بالفوز عليه بهدف نظيف، اليوم الأحد، في المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم " لا ليجا".





وقد جاء هدف المباراة الوحيد عبر النجم الفرنسي كريم بنزيمة من رأسية رائعة في الدقيقة 64 من عمر المباراة.



