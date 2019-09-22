الجبير: إيران المسؤول الوحيد عن هجوم "أرامكو"

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن إيران هي المسؤولة الوحيدة عن هجوم أرامكو، لافتا إلى أن هذا الهجوم يعد عملا إجراميا.





وأعلن الجبير، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم، أن "الصواريخ التي أصابت منشآت أرامكو أتت من الشمال"، وأن المملكة تعمل على "تحديد مكان الإطلاق".

وقال إن الهجوم يؤثر على إمدادات النفط العالمية، واستهدف أمن الطاقة للعالم بأسره، ولذلك أدانته أكثر من 80 دولة بشدة.

وذكر الجبير أن التحقيقات تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في الهجوم إيرانية.

وأشار إلى أن التحقيقات تهدف إلى تحديد مصدر الإطلاق، وتابع "نحن متأكدون أن المصدر ليس اليمن بل إيران في الشمال".

وكشف أن "السعودية تتشاور مع الحلفاء والأصدقاء بشأن الخطوات المقبلة بعد انتهاء التحقيقات".

وأوضح الجبير أن السعودية لم تطلق صاروخا أو طائرة مسيرة أو حتى رصاصة صوب إيران، في حين تعرضت المملكة لهجمات بالمئات من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وقال إن "الاتفاق النووي مع إيران ينبغي أن يخضع للتحسين والتعديل ولا سيما في قضية تخصيب اليورانيوم".

وتحدث الجبير عن تعاون الرياض مع واشنطن "لضمان حرية الملاحة في الخليج العربي".





وبعد 6 أيام من الهجوم الذي استهدف قلب قطاع النفط السعودي وزاد من حدة صراع مستمر منذ عقود مع إيران، نظمت أرامكو جولة لوسائل الإعلام أمس الجمعة للوقوف على الأضرار وجهود الإصلاح.

وقالت السعودية إن 18 طائرة مسيرة وثلاثة صواريخ استهدفت بقيق، أكبر معمل لمعالجة النفط في العالم، بينما استهدفت أربعة صواريخ المنشأة في خريص.

ولم تسفر الهجمات عن سقوط أية مصابين في الموقعين على الرغم من أن آلاف العمال والمتعاقدين يعملون ويعيشون في المنطقة.

وتسببت الهجمات التي وقعت في 14 سبتمبر على منشأتي بقيق وخريص، وهما من أكبر معامل معالجة النفط في المملكة، في اشتعال حرائق وإلحاق أضرار جسيمة مما أسفر عن خفض الإنتاج لأكبر مصدر للنفط في العالم إلى النصف بوقف 5.7 مليون برميل يوميا من صادراتها.