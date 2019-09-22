بالأرقام.. ماذا قدم زيدان هذا الموسم مع ريال مدريد بعد موقعة إشبيلية؟

حقق الفريق الأول لكرة بنادي ريال مدريد فوزًا ثمينًا على مضيفه إشبيلية، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".





وخطف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، هدف المباراة الوحيد للميرنجي في الدقيقة 64 من زمن المباراة، ليعيد نغمة الإنتصارات من جديد إلى الفريق الملكي.





ونرصد لكم في التقرير التالي أرقام زيدان هذا الموسم مع ريال مدريد بعد نهاية موقعة إشبيلية:





خاض زيدان مع ريال مدريد 6 مواجهات رسمية منذ توليه قيادة الفريق للمرة الثانية، حقق خلالها الفوز في 3 مباريات، وتعرض للخسارة في مباراة وتعادل في مواجهتين نعرض لكم نتائجها كالتالي:





- استهل ريال مدريد مشواره في بطولة الليجا بالفوز على سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث سجل للميرنجي كلاً من كريم بنزيما، وتوني كروس، ولوكاس فاسكيز.





- وسقط الميرنجي في فخ التعادل الإيجابي في الجولتين الثانية والثالثة أمام كلاً من بلد الوليد وفياريال بنتيجة 1/1، و2/2 على الترتيب، وسجل كريم بنزيما للميرنجي بينما أدرك سيرجيو جوارديولا التعادل لبلد الوليد، وفي المباراة الثانية، سجل الويلزي جاريث بيل هدفي الملكي، بنما أحرز لفياريال كلاً من جيرارد مورينو، ومويسيس جوميز.





- وفي الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني، حقق ريال مدريد فوزًا صعبًا على ليفانتي بنتيجة 3-2، حيث سجل للميرنجي كلاً من كريم بنزيما "هجفين"، وكاسيميرو، وأحرز هدفي ليفانتي مايورال، وجونزالو ميليرو.





- وتلقى ريال مدريد خسارة ثقيلة في الجولة الاولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، بنتيجة 3-0، أحرزها كلاً من أنخيل دي ماريا "هدفين"، وتوماس مونييه.





- وتمكن في مباراة اليوم من استعادة نغمة الانتصارات بالفوز على مضيفه إشبيلية بهدف نظيف.