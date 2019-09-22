عاجل.. لاعبي برشلونة يتمردوا على فالفيري
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:29 م
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عمر عبدالعزيز
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كشفت تقارير صحفية عالمية، أن هناك بوادر تمرد بين لاعبى فريق برشلونة الإسبانى تجاه المدير الفني أرنستو فالفيردى، وذلك عقب الهزيمة أمام فريق غرناطة بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس على ملعب "نويفو لوس كارمينيس"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الإسبانى.
وبحسب ما ذكرته شبكة "ESPN" الأمريكية فإن هناك حالة من فقدان الثقة من قبل لاعبي البارسا تجاه المدرب فالفيردى بدأت تنتاب عدداً من لاعبى برشلونة، وسط دعوات من جانب جماهير الفريق الكتالونى بإقالته من منصبه جراء التراجع المستمر فى أداء ونتائج البارسا على المستويين المحلي والأوروبي.
لكن الشبكة لم تكشف عن هوية هؤلاء اللاعبين الذن تمردوا على المدرب الإسباني، فى الوقت الذى يستعد فيه برشلونة لمواجهة فياريال بعد غد، الثلاثاء، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الليجا.
ومن الجدير بالذكر أنه قد جاء هدفا غرناطة عن طريق رامون عزيز وألفارو فاديو فى الدقيقتين 2 و66 من عمر المباراة، ليتصدر غرناطة جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 10 نقاط "مؤقتاً"، فيما توقف رصيد برشلونة عند 7 نقاط فى المركز السابع.
وفشل برشلونة فى تحقيق الفوز بأول ثلاث مباريات خارج ملعبه بمسابقة الدورى الإسبانى للمرة الأولى منذ موسم 1994 – 1995 تحت قيادة الراحل يوهان كرويف.
وأخفق فريق برشلونة في تحقيق الفوز فى آخر 8 مباريات خاضها خارج ملعب "كامب نو" بمختلف المسابقات، بداية من الهزيمة القاسية التى تعرض أمام ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب منتخب مصر برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما بملعب "أنفيلد"، فى "إياب" نصف نهائى دورى ابطال اوروبا.
ثم تلاها البلاوجرانا بالهزيمة أمام فالنسيا فى نهائى كأس ملك إسبانيا، وأخيراً بالخسارة أمام غرناطة فى مباراة أمس.
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