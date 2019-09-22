عاجل.. لاعبي برشلونة يتمردوا على فالفيري

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن هناك بوادر تمرد بين لاعبى فريق برشلونة الإسبانى تجاه المدير الفني أرنستو فالفيردى، وذلك عقب الهزيمة أمام فريق غرناطة بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس على ملعب "نويفو لوس كارمينيس"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الإسبانى.





وبحسب ما ذكرته شبكة "ESPN" الأمريكية فإ ن هناك حالة من فقدان الثقة من قبل لاعبي البارسا تجاه المدرب فالفيردى بدأت تنتاب عدداً من لاعبى برشلونة، وسط دعوات من جانب جماهير الفريق الكتالونى بإقالته من منصبه جراء التراجع المستمر فى أداء ونتائج البارسا على المستويين المحلي والأوروبي.