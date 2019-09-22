ليس صلاح .. مصري وحيد في حفل "The best" بدعوة من الفيفا

أعلن مدرب نادي مصر للمقاصة أحمد حسام "ميدو" عن حضوره حفل " ذا بيست" بدعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".





وكشف أحمد حسام "ميدو" انه سيسافر صباح غد الإثنين إلى مدينة ميلانو لحضور حفل ذا بيست لجوائز الأفضل.





ويصبح ميدو هو المصري الوحيد المدعو من قبل الفيفا للمشاركة في الحفل، والذي سيشهد اختيار أفضل لاعب في العالم لعام 2019.





ميدو قاد مصر للمقاصة لافتتاح بطولة الدوري صباح اليوم الأحد بالفوز على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.





ويستعد مصر للمقاصة لمواجهة الزمالك في الثالث من شهر أكتوبر المقبل، ضمن الجولة الثانية من الدوري.





ميدو أحد نجوم الكرة المصرية تاريخيا، ويملك في رصيده 50 مباراة دولية. سجل فيهم 19 هدفا.





واعتزل ميدو كرة القدم عام 2013 بعد مسيرة حافلة، بدأها في نادي الزمالك، ولعب خلالها لعدة أندية أوروبية، أبرزها سيلتا فيجو الإسباني، وأوليمبيك مارسيليا، وأياكس أمستردام، ويجان أتليتك، وميدلسبره، وتوتنام.



