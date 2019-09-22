حكيم يشوق جمهوره لألبومه الجديد.. تعرف على التفاصيل

نشر الفنان حكيم، مقطع فيديو جديد له من خلال حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وأوضح من خلال الفيديو أنه يجرى حاليا الفوتوسيشن الخاص بالألبوم.





ويواصل حكيم التحضير لألبومه الغنائى الجديد، ومن المقرر طرحه نهاية العام الجارى، وقد صرح فى فبراير الماضى لجمهوره بتقديم ألبوم غنائى مختلف ينال إعجابهم، حيث صرح خلال حسابه الرسمي على "إنستجرام": "أنا بجهز دلوقتي للألبوم الجديد.. بس بجد هياخد وقت كتير مش عايز أستعجل علشان أنا عامل فيه شوية مواويل عنب، بتحبوا المواويل؟"

مشاركة حكيم فى افتتاح كأس الأمم الإفريقية





طرح حكيم أغنية"متجمعين" فى يونيو الماضي وذلك خلال حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، وتم تقديم الأغنية بثلاث لغات "العربية – الإنجليزية – الفرنسية".





وغنى المطرب حكيم الجزء العربي الخاص بها، أما الجزء الإنجليزي كان للفنان النيجيري فيمي كوتيه، فيما قدمت المطربة الإيفوارية العالمية "دوبيه" المقطع الفرنسي بها، والاغنية من كلمات محيي حوار، وألحان شريف حمدان، وتوزيع موسيقي طارق عبد الجابر، وقام بتسجيل الصوت والمكساج المهندس أمير محروس، وإنتاج شركة "سينرجي"، التابعة لمجموعة "إعلام المصريين"، التى يرأسها المنتج تامر مرسي.





يذكر أن حكيم أحيا مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا فى فندق “توليب”، بحضور عدد كبير من جمهوره، ويعد هذا الحفل هو الأول بفندق توليب الساحل الشمالي.





وكان حكيم قد تعرض مؤخرا لحادث سير على طريق السويس، حيث نشر عبر حسابه الرسمي بموقع الصور إنستجرام فيديو من موقع الحادث الذي تعرض له، وأظهر الفيديو الذي لا تتعدى مدته دقيقة واحدة، السيارة التي استقلها وهي منقلبة رأسا على عقب، وعلق "حكيم"على الفيديو قائلا : "الحمدلله بفضل العنايه الإلهية ودعوات الناس اللى بتحبني خرجت سليم من الحادثة دي.. الحمدلله وربنا يحفظ الجميع".





واختلفت ردود أفعال متابعي حكيم، بين من دعى له بالسلامة، ومن لم يصدق تعرضه لهذا الحادث، و أعلنت نقابه المهن الموسيقيه استنكارها مما فعله حكيم، وذلك فى بيان صحفى صدر من النقابه بعد طرح حكيم فيديو أعلن فيه وهو مبتسم تعرضه لحادث سيارة، نفى فى نفس اليوم تعرضه لحادث، موضحا أن سيارة كانت تسير بجانبه هى التي اصطدمت، وانقلبت وانه قام بتصويرها واختلط الامر على الناس.





وأعلن طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين أن النقابة تعلن ازدرائها مما فعله حكيم بمحاولة افتعال موجه إعلامية، ضاربا بمشاعر محبيه وجماهيره عرض الحائط ومتناسيا أن نقابة الموسيقيين، نقيب ومجلس اداره تحركت بسرعة للاطمئنان عليه، وطمأنت الجماهير باعتباره أحد نجوم الأغنية المصرية.



