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وانجا يقود هجوم سموحة المتوقع أمام الأهلي وماهر بالبدلاء

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 08:52 م
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وانجا يقود هجوم سموحة المتوقع أمام الأهلي وماهر بالبدلاء
سموحة
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محمد الصو
 
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بقيادة العميد حسام حسن المدير الفني؛ لانطلاق ضربة البداية أمام النادي الأهلي؛ بالجولة الأولى للدوري العام.

وكان سموحة؛ خاض معسكرا مغلقا لمدة ثلاثة أسابيع ببرج العرب بالإسكندرية؛ تخلله بعض المباريات الودية متدرجة المستوى:؛ استعدادا للموسم الجديد.

ووضع العميد حسن؛ يده بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيبدأ به المباراة المرتقبة؛ حيث استقر بالدفع بالوافد الجديد رونالد وانجا بجوار حسام حسن في قيادة الهجوم؛ على أن يتواجد ناصر ماهر كورقة رابحة على دكة البدلاء.

ويستضيف سموحة الأهلي؛ مساء غد الإثنين على ملعب برج العرب بالإسكندرية؛ ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

ومن المتوقع أن يبدأ حسام حسن بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: كريم يحيى، محمود عزت، أحمد أبو الفتوح، محمد كوفى.

خط الوسط: فارس مجاهد، شريف رضا، إيدو إيمومو، إسلام جمال.

وخط الهجوم: حسام حسن، رونالد وانجا.
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