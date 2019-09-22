بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يعزز صدارته للبريميرليج بفوز صعب على تشيلسي

نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على فريق تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وسجل الكسندر ارنولد هدف ليفربول الأول بتصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء من تمريرة محمد صلاح، وعزز روبرتو فيرمينيو النتيجة برأسية في شباك كيبا حارس تشيلسي، وقلص كانتي النتيجة لتشيلسي في الشوط الثاني من المباراة.





وسيطر فريق تشيلسي على احداث الشوط الثاني من المباراة واضاع العديد من الفرص عن طريقي ثنائي الهجومي إبراهام والشاب ماسون مونت، وقدم صلاح مباراة جيدة حيث ضغط في الكثير من الكرات على دفاع تشيلسي طوال اللقاء حتى خروجه في الدقيقة 90 قبل نهاية اللقاء.





ورفع فريق ليفربول رصيده من النقاط إلى 18 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.





وكان فريق مانشستر سيتي قد نجح في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسمين الماضيين تحت قيادة مدربه بيب جوارديولا.