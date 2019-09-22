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مورينيو مرشح لتدريب عملاق الدوري الأرجنتيني

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 07:20 م
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مورينيو مرشح لتدريب عملاق الدوري الأرجنتيني
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عمر عبدالعزيز
 
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أفادت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأحد، أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد وإنتر ميلان وتشيلسي وريال مدريد، مرشح لتولي تدريب فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني.

ووفقًا لما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي الشهير، فإن نيكولا بورديسو المدير الرياضي لبوكا جونيورز يريد جلب مورينيو لكي يتولى القيادة الفنية للفريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وكان اسم مورينيو قد ارتبط بتدريب العديد من كبار الأندية الأوروبية، خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها إنتر ميلان وروما بإيطاليا، كما تلقى عروضًا من أندية في الدوري الصيني.

ومن الجدير بالذكر أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قد قام بإقالة جوزيه مورينيو من منصبه كمدرب للشياطين الحمر في ديسمبر عام 2018 الماضي، ومنذ ذلك الحين ظل المدرب البرتغالي بدون عمل حتى الآن.

وفي هذا السياق، أكد جوزيه مورينيو، أنه لا يُفكر في العودة إلى ريال مدريد حاليًا، نظرًا لوجود الفرنسي زين الدين زيدان، والذي أصبح في محل شك من الإقالة عقب الخسارة ضد باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة بدوري الأبطال.
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