آخرهم لقناة تابعة لـ"أردوغان".. المصريون يوجهون الضربة القاضية لاستطلاعات "الإخوان"

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أثبت الشعب المصري أنه على درجة كبيرة من الوعي، وذلك لصفعه كل محاولات الجماعة الإرهابية التي ترغب في إحداث الوقيعة بين الشعب المصري والجيس، من خلال عرض استطلاع رأي حول قبول المظاهرات وتدمير مصر، ولكن لم تنطلي الحيلة على المصريين كعادتهم، ولم يستمعوا لهراء قنوات ممولة تعادي البلاد.

وأطلقت جماعة الإخوان هاشتاج للدعوة إلى التظاهر يوم الجمعة الماضية، وحثت قنوات الإهارب، المصريين على الخروج وتدمير بلادهم في ثورة تاكل الأخضر واليابس.

ولكن كلما حاولت لجان جماعة الإخوان الإلكترونية شن هجوماً، وبث سمومهم لتضليل الشعب المصري، لا يجدوا في النهاية سوى هزيمة مخططاتهم.

رفض نتائج الاستبيان فاليوم تعرض حساب قناة "TRT" التركية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" لضربة جديدة، عندما جاءت نتائج استطلاع رأى أجراه رفض فيه المصوتون المظاهرات التى حرضت لها الإخوان وحلفائها فى الخارج.

وطرحت القناة التركية عبر حسابها سؤال: "هل ترى أن المظاهرات التى اندلعت فى الشارع المصرى أمس هى بداية النهاية لحكم السيسى؟. وجاءت نتيجة التصويت 80 % بـ"لا"، لتواجه القناة التركية عبر حسابها صفعة كبرها تكشف أكاذيب جماعة الإخوان وحلفائها.









فشل استطلاع الرأي وفي محاولة فاشلة أخرى للقنوات الإرهابية الإخوانية التي كشف خداعها المصريون، قامت قناة "مكملين" الإخوانية الإرهابية، بعمل استطلاع رأي للشعب المصري عبر صفحات "السوشيال ميديا" من فيس بوك وتويتر لمدة ثلاثة أيام من أجل استفتاء الجمهور على التصويت ضد الدولة، وكتبت في منشورها:" مع التظاهر أم ضد التظاهر".

ولكن لسخرية القدر لم تتمكن قناة الفتنة من استكمال التصويت بعد أن صوت 68% من المستطلعين المصريين بـ"ضد التظاهر" حينها صدم أهل الشر معدومي المهنية برد فعل الشعب المصري الواعي المحب لوطنه، ولم يتمكنوا من استكمال الاستطلاع وقاموا بحذف المنشور قبل انتهاء المدة المحددة، ما يمكن أن يجعلنا نتوجه بالشكر أيضاً لتلك السقطات الغير مهنية لقنوات ومنابر الجماعة الإرهابية التي تظهر دائماً أن الشعب المصري واعي ولا تنطلي عليه تلك الخدع.



