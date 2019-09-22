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تشافي: لو دربت برشلونة سأجل ميسي مدافعًا !

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 07:11 م
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تشافي: لو دربت برشلونة سأجل ميسي مدافعًا !
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عمر عبدالعزيز
 
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حمل تشافي هيرنانديز، أسطورة نادي برشلونة الإسباني ومدرب فريق السد القطري، المديح للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، موضحًا بعض أفكاره الخاصة بمسيرته المُستقبلية في عالم التدريب.

وقال تشافي في تصريحات صحفية: "لا توجد مشكلة بالنسبة لي في تدريب زملائي السابقين. أنا أعرف ما الذي يحبه ليو، والأمر أيضا لكل من لويس (سواريز)، (سيرجيو) بوسكيتس، جوردي (ألبا)، (جيرارد) بيكيه وسيرجي (روبيرتو)".

وتابع: "ماذا سأفعل مع ميسي؟ ميسي لاعب، إذا ما قمت بإقناعه، فهو قادر على أن يصبح مدافعا مميزا. إنه يملك القوة البدنية والسرعة الذهنية. هو يملك كل شيء. إذا ما أقنعته بالركض، ماذا سيفعل الآخرون؟ سيقومون بالركض أكثر منه مرتين".

ومن الجدير بالذكر أن تشافي هيرنانديز يتولى حاليا في تدريب السد القطري، وقد تمكن من قيادة الفريق للترشح إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا.

وحول تجربته الراهنة في السد، وما إن كانت بمثابة المسار من أجل الوصول إلى حلم تدريب برشلونة، أجاب تشافي قائلا: "أنا لا أعلم ما إن كانت وسيلة إلى البرسا. الشيء الوحيد الذي أفكر به حاليا هو البلاء حسنا هنا، الفوز بالألقاب والقيام بالأخطاء في بعض الجوانب، من أجل التعلم للمُستقبل".
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