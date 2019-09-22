تشافي: لو دربت برشلونة سأجل ميسي مدافعًا !

حمل تشافي هيرنانديز، أسطورة نادي برشلونة الإسباني ومدرب فريق السد القطري، المديح للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، موضحًا بعض أفكاره الخاصة بمسيرته المُستقبلية في عالم التدريب.

وقال تشافي في تصريحات صحفية: "لا توجد مشكلة بالنسبة لي في تدريب زملائي السابقين. أنا أعرف ما الذي يحبه ليو، والأمر أيضا لكل من لويس (سواريز)، (سيرجيو) بوسكيتس، جوردي (ألبا)، (جيرارد) بيكيه وسيرجي (روبيرتو)".



