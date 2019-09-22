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كيف حجز خاميس رودريجيز مكانًا أساسيًا في تشكيل ريال مدريد

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 05:49 م
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كيف حجز خاميس رودريجيز مكانًا أساسيًا في تشكيل ريال مدريد
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عمر عبدالعزيز
 
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أكدت تقارير صحفية إسبانية، على أنه لا شئ يعد نهاية في الحياة، ولا حتى في كرة القدم الأمر كله يتعلق بالطموح والقدرة على التكيف والصدق ليس سراً ، في مرحلته الأولى على مقاعد البدلاء في مدريد.

وفي هذا السياق أشارت التقارير إلى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد لم يكن سعيدًا باللاعب الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز ولم يعطيه الثقة أو الدقائق التي تستحقها الموهبة الهائلة للكولومبي.

ووفقًا لما كرته صحيفة "الآس" الإسبانية، فقد كان خاميس قريبًا من نابولي الانتقال لنادي نابولي الإيطالي، بناءً على طلب المدرب كارلو أنشيلوتي ، لكنهم الحصول عليه على سبيل الإعارة، ومن الناحية المنطقية ، فإن المسؤولين في مدريد لم يرغبوا في التخلي عنه، ولم يريدوا تقوية أتليتكو مدريد وبيعه لهم ، بقي جيمس وقرر زيدان، منحه فرصة أخرى.

بدون ضغينة بين الاثنان ، كل شيء سار على ما يرام، وكان موقف الكولومبي في العمل اليومي مليء بالحماس والكفاءة المهنية لدرجة أنهم في مدريد يرون إلى أن وقه في ألمانيا جاء جيدًا جدًا لينمو كشخص ولاعب وتعلم الصرامة.

كما أنه كان يوفر اللاعب جوًا جيدًا في غرفة خلع الملابس ويشارك في تماسك المجموعة، جيمس الجديد موجود هنا ، ورؤية عدم وجود لاعب خط وسط ، في يده لتحقيق النجاح في مدريد.
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