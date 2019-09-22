في ظل إخفاقاته المتواصلة.. ريال مدريد على وشك الإنقلاب على حارسه
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 05:37 م
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عمر عبدالعزيز
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كشفت تقارير صحفي إسبانية، إلى أن هناك حساب مؤجل من قبل نادي ريال مدريد الإسباني مع حارسه البلجيكي تيبو كورتوا، الذي يقدم مستويات متواضعة للغاية مع النادي الملكي.
وأضافت التقارير أن كورتوا لديه حساب معلق في ريال مدريد، الفريق بشكل عام لا يمر بحالة جيدة وحارس المرمى على وجه الخصوص، أدائه ما زال غير مقنع، أداءه ضد باريس سان جيرمان مخيب وصحيح أنه في اليوم الأخير من الدوري كان حاسما بجلب النصر ضد ليفانتي لا يزال حوله الشكوك.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه لا شيء له علاقة بأداء كورتوا برفقة منتخب بلجيكا ، حيث يبدو آخر تمامًا، من الغريب تغيير ديناميكيات حارس المرمى الأبيض مع المنتحب ومع ريال مدريد ، وهي الاتجاهات التي تنعكس في الإحصاءا. في آخر 13 مباراة مع بلجيكا ، حافظ على نظافة شباكه في تسعة منها.
وقد أصبح كورتوا جدارًا غير قابل للاختراق تقريبًا مع المنتخب الوطني ، باستثناء الأهداف التي إستقبلها في الفوز ضد سويسرا (5-2) في نوفمبر 2018، في الواقع ، أمضى حاليًا 524 دقيقة دون استقبال هدف.
فشل كورتوا في الحفاظ على شباكه نظيفة مع ريال مدريد في أي مباراة رسمية منذ منذ 3 فبراير الماضي ضد ألافيس في بيرنابيو (3-0). ومنذ ذلك الحين ، استقبل أهداف في 15 مباراة.
ويأمل كورتوا في وضع حد لهذه السلسلة السيئة والبدء في اكتساب المزيد من الثقة ، خاصةً ، ما لم يعد يتمتع بمنافس مثل كيلور الذي أحدث بعض التوتر في ريال مدريد. الآن لدى البلجيكي طريق واضح مع الاستقرار يأمل النادي أن يسمح له باستعادة أفضل مستوياته.
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