"سلمان للإغاثة" يواصل مساعدة متضررين بسوريا ولبنان

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الاحتياجات الأساسية لـ24 أسرة سورية لاجئة في بلدة برالياس البقاعية اللبنانية ضمن مشروع الرعاية الاجتماعية.





حيث قام المركز بتنفيذ عدة أنشطة خلال الأسبوع الماضي، منها تأمين المواد الغذائية الأساسية والاحتياجات المنزلية والشخصية للأسر المستهدفة وتوزيع المحروقات ومتابعة المرضى ذوي الحالات المزمنة كالسكري والضغط كما تم تأمين أدوية للمحتاجين وبعض الأجهزة الطبية.

ويسعى المركز خلال مشروعه تقديم الرعاية والتأهيل للأشقاء السوريين وتقديم ما يلزم ضمن برنامج خُصص لذلك.

كما واصل المركز تنفيذ مشروع دعم الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر اللبنانية الأشد فقرًا؛ حيث تم أمس توزيع 1,050 سلة غذائية للأسر اللبنانية الفقيرة في منطقة «حلبا» في شمال لبنان، استفاد منها 6,300 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة؛ ممثلة بالمركز لأبناء الشعب السوري الشقيق.

وأمس، وزع المركز سلالًا غذائية للمحتاجين في عدة مخيمات في الشمال السوري.

وجرى توزيع 1,420 سلة غذائية في مخيمات رام بليون والهبيط وفرجك والمشتل والبركة والبردقلي وعدد من المخيمات العشوائية في منطقة سرمدا بالشمال السوري، استفاد منها 8,660 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة؛ ممثلة بالمركز لأبناء الشعب السوري الشقيق.





ويعد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مركز سعودي مخصص للأعمال الإغاثية والإنسانية الدولية، تم تأسيسه في 27 رجب 1436هـ، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث يقوم بعملية التنسيق مع المنظمات والهيئات العالمية؛ بهدف تقديم المساعدات للمحتاجين في العالم.



ونفذ المركز، عددًا من البرامج والمبادرات الإنسانية؛ بهدف إيصال المساعدات الإغاثية للمستفيدين منها في العالم، حيث استفادت أكثر من 37 دولة حول العالم من المساعدات الإنسانية والإغاثية والإنمائية، التي يقدمها المركز بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين والإقليميين.



ويقدم المركز، الإغاثة العاجلة للدول المتضررة في مختلف أنحاء العالم، والتي تتطلب أوضاعها التدخل السريع ومد يد العون لها عن طريق خطط ومرتكزات أساسية:

1- توزيع 300.000 سلة غذائية، على 1.800.000 مستفيد، للمحافظة على استمرار الحياة بمحافظة تعز.

2- تقديم وجبات ساخنة لـ250.000 مستفيد من العالقين بمنفذ الوديعة.

3- توفير مساعدات طبية وغذائية بمقدار 58 طن، لمحافظة تعز عن طريق الإسقاط الجوي.

4- تقديم مساعدات غذائية وغير غذائية لمتضرري إعصار تشابالا وميغ في جزيرة سقطرى، استطاع 34.469 شخص الاستفادة منها.

5- تهيئة جسر جوي لنقل 15 طائرة محملة بالمساعدات الإغاثية لعدن، تمكن 200.000 شخص الاستفادة منها.

6- استطاع برنامج الأغذية العالمية تقديم مساعدات غذائية لـجميع محافظات اليمن، مستفيداً منها 10.406.284 شخص.

7- توزيع 1,024 صندوق تمر في منطقة العند التابعة لمديرية تبن بمحافظة لحج في اليمن.

8- توزيع 1,000 سلة غذائية عاجلة تزن 74 طنًا، للمتضررين من الفيضانات في مدينة بلدوين بإقليم هيران في الصومال، يستفيد منها 36,000 فرد.

9- توزيع 1,116 سلة غذائية، تزن 82 طنًا، و584 كيلو غراماً، للنازحين من محافظة صعدة إلى محافظة مأرب في اليمن.

10- توزيع 1,700 كرتون تمر في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت في اليمن.



وتعد منصة المساعدات السعودية التابعة للمركز، هي منصة تم إنشائها وفق المعايير الدولية للتسجيل والتوثيق المعتمدة لدى لجنة المساعدات الإنمائية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية DAC-OECD ومنصة التتبع المالي للأمم المتحدة UNFTS ومبادئ الشفافية الدولية (IATI).



وتعنى هذه المنصة بتسجيل المشاريع والمساهمات الإنسانية والتنموية والخيرية، التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية النقدية والعينية، والتي تقدم على هيئة منح تشجيعاً لدفع عجلة التنمية.



صنفت الجهات السعودية المانحة تلك المساعدات على ثلاثة مراحل:



المرحلة الأولى: تشمل المساعدات والمساهمات المقدمة من عام 2007م وحتى 2018م.

المرحلة الثانية: تشمل المساعدات والمساهمات المقدمة من عام 1996م وحتى 2018م.

المرحلة الثالثة: تشمل بقية المساعدات منذ تأسيس المملكة وحتى عام 2018م.



إنشاء مركزين لصناعة الأطراف في محافظتي مأرب وعدن:

وهي تستهدف المصابين ببتر الأطراف، خلال الأعوام (2017-2018-2019)، وبلغ عدد المستفيدين من زراعة الأطراف 1,839 مستفيدًا.



