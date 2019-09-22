محافظ المنوفية يوقف الدراسة في مدرسة بقويسنا لحين ترميمها
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 04:09 م
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أحمد الباهي
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قرر اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، وقف الدراسة بمبنى مدرسة كفر الشيخ إبراهيم للتعليم الأساسي بمركز قويسنا، لحين الانتهاء من أعمال الترميم وإخلاء المبنى من الطلاب، مع تحويل اليوم الدراسي بالمدرسة إلى نظام الفترتين الدراسيتين الصباحية والمسائية بمبنى هيئة الأبنية التعليمية المجاور.
جاء ذلك فور تلقي غرفة العمليات المركزية بالديوان العام بلاغ، يفيد بإنهيار جزء من سقف طرقة الدور الأرضي بطول 2.5 متر وعرض 1.75 متر بمدرسة كفر الشيخ إبراهيم للتعليم الأساسي بمركز قويسنا، بعد دخول التلاميذ المدرسة في اول ايام العام الدراسي.
وعلي الفور أصدر محافظ المنوفية تعليماته بنزول لجنة المنشأت الأيلة للسقوط برئاسة مركز ومدينة قويسنا، ولجنة من مديرية التربية والتعليم بقيادة وكيل الوزراة لإجراء المعاينة اللازمة على الطبيعة بالمدرسة.
حيث انتقلت اللجنة إلى المدرسة، وتبين أن المبنى عبارة عن ثلاث طوابق ويوجد بسقف طرقة الدور الأرضي سقوط بطول 2.5م وعرض 1.75م وظهور حديد التسليح في الجزء المتساقط.
وقد وجه محافظ المنوفية بتكثيف الإشراف اليومي بعدم تواجد الطلبة نهائياً في المبنى القديم، وذلك لحين الانتهاء من ترميمه حفاظاً على سلامة الطلاب.
جاء ذلك فور تلقي غرفة العمليات المركزية بالديوان العام بلاغ، يفيد بإنهيار جزء من سقف طرقة الدور الأرضي بطول 2.5 متر وعرض 1.75 متر بمدرسة كفر الشيخ إبراهيم للتعليم الأساسي بمركز قويسنا، بعد دخول التلاميذ المدرسة في اول ايام العام الدراسي.
وعلي الفور أصدر محافظ المنوفية تعليماته بنزول لجنة المنشأت الأيلة للسقوط برئاسة مركز ومدينة قويسنا، ولجنة من مديرية التربية والتعليم بقيادة وكيل الوزراة لإجراء المعاينة اللازمة على الطبيعة بالمدرسة.
حيث انتقلت اللجنة إلى المدرسة، وتبين أن المبنى عبارة عن ثلاث طوابق ويوجد بسقف طرقة الدور الأرضي سقوط بطول 2.5م وعرض 1.75م وظهور حديد التسليح في الجزء المتساقط.
وقد وجه محافظ المنوفية بتكثيف الإشراف اليومي بعدم تواجد الطلبة نهائياً في المبنى القديم، وذلك لحين الانتهاء من ترميمه حفاظاً على سلامة الطلاب.
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