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"تموين" دمياط ترصد ٢٢١ مخالفة في الأسواق

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 02:32 م
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تموين دمياط ترصد ٢٢١ مخالفة في الأسواق
قوات الأمن
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هند الشيال
 
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تحركت حملة مكبرة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط برئاسة المهندس سمير عثمان بشن عدد من الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير ٢٢١ محضرا منها ١٧٠ للمخابز لوجود مخالفات تتعلق بنقص وزن رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمواصفات المحددة وكذلك تحرير ٤٤ محضر للاسواق لعدم الإعلان عن الأسعار ووجود حالات غش تجاري وعدم وجود شهادات صحية وكذلك عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية هذا بالإضافة الى تحرير ٧ محاضر لمستودعات الغاز المخالفة.

وأكد مدير مديرية التموين استمرار الجهود الرقابية على الأسواق والمخابز والمستودعات للتأكد من الانضباط والالتزام بالاشتراطات المحددة ورصد جميع المخالفات حيال وقوعها.

يذكر أن الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، قد قامت بجولة  لعدد من المدارس بنطاق مدينة دمياط ومركز كفر سعد والتى رافقها خلالها اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد والسيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم.

واستهلت الدكتورة منال عوض تلك الجولة بزيارة مدرسة أم المؤمنين الثانوية للبنات، إذ تفقدت عدد من الفصول الدراسية للإطمئنان على سير العملية التعليمية وفقا للمنظومة الجديدة التى اقرتها وزارة التربية والتعليم، كما تواصلت مع المعلمين والطالبات وأكدت على الإلتزام بإستخدام أجهزة التابلت خلال الحصص الدراسية وكذلك وضع بيان بالقوائم والجداول للعام الدراسي الحالى.

ويذكر أن الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بدمياط، قد قام بعدد من الجولات الميدانية على المستشفيات ورصد الأطباء المتغيبين وإحالتهم للتحقيق في النوبتجيات الخاصة بهم.

في سياق آخر، قامت الإدارة العامة للصيدلة بالمديرية برئاسة الدكتورة جيهان الديب مدير عام الصيدلة بتوجيه فرق إدارة التفتيش الصيدلي برئاسة الدكتورة فاطمة رشاد للتفتيش على الصيدليات.

وأسفرت حملات التفتيش عن ضبط وتحريز أدوية مهربة مجهولة المصدر مصنفة جدول أول مخدرات عبارة عن 560 قرص ترامادول.

كما تبين وجود أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة المصرية وعينات مجانية معدة للبيع وأدوية خاصة بوزارة الصحة والسكان.

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