"فخر العرب لا يتعطل".. 7 أزمات تعرض لها محمد صلاح طوال مسيرته

يحظى بتاريخ مشرف، وقصة عشق للجماهير المصرية والعالمية، إذ يدعمه الجميع، حتى أصبح مثالًا يحتذى به، في كافة الجوانب، الإنسانية والاجتماعية، ورغم ذلك إلا أن النجم المصري محمد صلاح الذي سجل اسمه في كتب الأرقام القياسية لنادي ليفربول الإنجليزي، يتعرض لأزمات كثيرة.





تقييم سيء

شارك محمد صلاح في خسارة فريقه ليفربول ضد نابولي وفشل في تسجيل أي أهداف لتفوق دفاع نابولي بقيادة السنغالي كاليدو كوليبالي ضد صلاح وماني وفيرمينو.





وصدم موقع "WhoScored" الشهير محبي محمد صلاح وذلك بعدما أعطى الموقع تقييم 5.7 للاعب الدولي المصري، وهو تقييم يعد الأقل في تاريخ محمد صلاح في مباريات دوري أبطال أوروبا.





وسدد محمد صلاح 5 تسديدات على المرمى في مباراة ليفربول ضد نابولي كانت كرة واحدة فقط فيهم على المرمى، في حين ذهب 4 كرات خارج الثلاث خشبات وهذا في الوقت الذي وصل فيه معدل التمريرات الصحيحة لدى محمد صلاح في مباراة اليوم إلى 77% فقط.





وحصل جناح نادي ليفربول على تقييم سيء جدًا بالنسبة له على شبكة "هوسكورد" العالمية حيث حصل على أقل من 5.5/10، وهو واحد من أسوء التقييمات التي تحصل عليها محمد صلاح منذ انضمامه لصفوف ليفربول.





أزمة وردة

لم تتوقف أزمات محمد صلاح، عند هذا الحد، بل تعرض لهجوم شديد، عقب دفاعه عن زميله عمرو وردة صاحب أزمة التحرش الشهيرة، لكنه نفى أن يكون دعم عمرو وردة في قضية التحرش خلال معسكر منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة.





وقال صلاح في مقابلة مع شبكة سي إن إن البريطانية: "المتحرشون جنسيا يحتاجون إلى علاج وإعادة تأهيل حتى يمكن التأكد من أن هذا لن يحدث مرة أخرى".





أزمة مع اتحاد الكرة

وسابقًا، تسببت الصور التي استخدمها اتحاد الكرة لصلاح والتي ظهرت على طائرة المنتخب المصري الرسمية قبيل مونديال روسيا، في أزمة كبيرة.





واعترض محمد صلاح ومدير أعماله على استخدام الصور التي تملك إحدى الشركات حقوقها، دون موافقة أي من الأطراف المعنية، ما خلق أزمة لصلاح مع الشركة مالكة الحقوق، حتى أعلن رئيس الاتحاد المصري حل الأزمة بتغريدة، قال فيها: "الجبلاية تزيل أسباب الخلاف مع محمد صلاح وتزيل صوره من دعاية المنتخب".





واستمرت الأزمات مع اتحاد الكرة، حتى مونديال روسيا حينما طالب "صلاح"، بوجود رجال أمن للاعبين وعدم السماح بصعود المعجبين إلى الغرف بالفندق في أولى ساعات الفجر.





توقيت خاطئ للصورة

ورغم أن محمد صلاح كان أول من شارك في تقديم واجب العزاء والمواساة لأسر الضحايا، عقب حادث محطة مصر مباشرة، لكنه لم يسلم من الانتقادات بسبب الصورة التي نشرها في اليوم التالي، وهو يبتسم بعد مشاركته مع فريقه ليفربول في اليوم السابق، أمام واتفورد، التي استضافها ملعب "أنفيلد" ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت بفوز الريدز بخماسية نظيفة، ولكن لم يسجل فيها اللاعب المصري أي هدف.





اعتزال اللاعب دوليًا

وزعمت تقارير أجنبية، أن محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى يفكر في اعتزال اللعب دوليًا عقب نهاية مشاركته مع منتخب "الفراعنة" في بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا، وهو ما لم يعلنه اللاعب حتى الآن.





الصور أمام منزله

ودخل صلاح أيضًا في أزمة مع عشاقه بسبب اعتراضه على تكدس الجماهير أمام منزله في مصر خلال إجازة عيد الفطر المبارك الأخير، حيث أكد وقتها أنه لم يتمكن من الخروج من منزله لأداء صلاة العيد.





تأخير التدريبات

كما تورط صلاح قبل أمم أفريقيا في أزمة مع الجماهير بسبب اعتراضهم على تأخر انضمامه لمعسكر الفراعنة الذي كان يستعد لأمم أفريقيا الأخيرة بجانب غضب الجماهير من عبوث وجهه أثناء احتفاله بتسجيل الأهداف في الكان الأخيرة.





وأكد صلاح أن المنتخب المصري لم يقدم أفضل مستوى في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وقال إنه كانت هناك ضغوط كثيرة.



