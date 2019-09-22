في تبادل لإطلاق النيران.. مصرع مسجل خلال ضبطه ضمن عصابة لسرقة السيارات

وأسفرت تحريات فريق البحث الجنائي عن أن وراء ارتكاب الواقعتين كلٍ من: عاطل سن 39 (سبق اتهامه في عدد 13 قضية "سرقة بالإكراه، قتل، شروع في قتل، مخدرات، سلاح" ومحكوم عليه فى عدد منهم)، عاطل سن 23 (محكوم عليه فى جناية "سرقة وسلاح")، عاطل – سن 25 مقيمين بدائرة مركز شرطة بني سويف، عاطل سن 33 (مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة).



وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الرابع بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث القاهرة، أسفرت عن ضبطه بمنطقة سكنه، وبحوزته (2 هاتف محمول "أحدهما خاص بأحد المجني عليهما في الواقعة الثانية")، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعتين بالاشتراك وباقي المتهمين المذكورين، وضُبط بإرشاده السيارة المستخدمة في إرتكاب الواقعتين "مستأجرة".



وكما أسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مكان اختباء المتهم الأول بالظهير الصحراوي لقرية سنور بدائرة مركز شرطة بني سويف وتم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي ببنى سويف مدعومين بمجموعات من قطاع الأمن المركزي بمحل اختبائه ولدى اقتراب القوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلته القوات وتمكنت من السيطرة على الموقف، وأسفر ذلك عن مصرعه، وضُبط بحوزته (بندقية آلية - 7 طلقات من ذات العيار)، كما عُثر على (دراجة نارية خاصة به - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.

وكما تبلغ لمركز شرطة بني سويف بذات التاريخ من كلٍ من ("سائق، وتباع" - مقيمان بدائرة مركز شرطة ناصر ببني سويف) أنه حال إاتقلالهما سيارة نقل بمقطورة "قيادة الأول" بذات الطريق قادمين من أطفيح بالجيزة تجاه بني سويف وتوقفهما أمام ورشة إصلاح إطارات سيارات بدائرة المركز، فوجئا بقيام ثلاثة مجهولين يستقلون سيارة ملاكي "حددا أرقامها" وبحوزة أحدهم بندقية آلية وآخر سلاح أبيض "سنجة" بإطلاق عيار ناري في الهواء والاستيلاء منهما على مبلغ 2300 جنيه وهاتفين محمولين، وكذا الاستيلاء على 50 علبة سجائر "ماركات مختلفة" وكرتونة "قداحات" من محل بقالة مجاور للورشة المشار إليها وهربوا.وبالكشف عن اللوحات المعدنية للسيارة تبين أنها مرخصة بوحدة مرور حلوان بالقاهرة باسم (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة).