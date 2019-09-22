رئيس جامعة المنيا يطالب بمد جسور التفاهم بين الأستاذ الجامعي والطالب (صور)

Advertisements

شدد الدكتور مصطفي عبد النبى، رئيس جامعة المنيا، علي ضرورة مد جسور متينة من التفاهم والثقة بين الأستاذ الجامعي والطالب، وإبداء قدر متبادل من الاحترام والتقدير، واستشعار كل طرف لمسؤوليته وواجباته المنوطة به في ظل اللوائح والتقاليد الجامعية، وتحقيق الانضباط في العملية التعليمية بتواجد كافة أعضاء هيئة التدريس مع بدء أول يوم دراسي لاستقبال الطلاب الجدد وتعريفهم بالجامعة وباقسام وشعب كلياتهم المختلفة، وتوفير المطبوعات التعريفية، وإعلان الجداول الدراسية علي الطلاب بالمواقع الرسمية للكليات علي موقع الجامعة، وبصفحات التواصل الاجتماعي، وسرعة إعلان قوائم الطلاب بالشعب والأقسام المختلفة، إلي جانب المتابعة المستمرة لعمداء الكليات ورؤساء الأقسام للعملية التعليمية ورصد انتظام الجداول الدراسية والمحاضرات وتوقيتاتها وما يطرأ عليها من تغير.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس العمداء الطارئ المنعقد لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الجامعي الجديد 2019-2020، بحضور الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، وذلك لاستعراض أهم الإجراءات التي قامت الجامعة باتخاذها استعدادًا لهذا الحدث الكبير من حيث تحسين الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب والتواصل معهم لتوضيح فلسفة الجامعة، ومقصدها الأكاديمي.



وأكد عبد النبي، علي أن يكون لدي جميع القيادات الجامعية القناعات الثابتة بأهمية النشاط الطلابي، بجانب العملية التعليمية كطرفين أساسيين لا ينفصلا لنجاحها، وتقديم دعمهم المستمر للنشاط الطلابي والتشجيع علي مزاولته، نظرًا لدوره الهام في بناء شخصية الطالب المتكاملة، واكتسابه لقيم التعاون والعطاء، والتنافس الرياضي الشريف، والتزود بالمعارف الثقافية والعلمية والاجتماعية عن طريق ممارسته للأنشطة والحياة الجامعية، مؤكدًا علي أهمية الدور الحيوي لأخصائي رعاية الطلاب بمكاتب رعاية الطلاب بالكليات لجذب الطلاب وترغيبهم في مزاولة الأنشطة المختلفة، مشددًا علي حصر الأخصائيين وإعداد خريطة توزيع جديدة للاخصائيين لدعم الأنشطة وزيادة الأهتمام بها بمكاتب الكليات.



وعلى جانب آخر، أوضح الدكتور رمضان بسيوني عميد كلية الهندسة، أن أعمال النظافة والتزيين بالكلية شارك فيها الطلاب والعاملون بالكليات وذلك خلال أعمال دهانات الأسوار الخارجية، وتركيب الأعلام، واللافتات والخرائط التوضيحية ورسم أسهم على أرضيات الكلية لتوجيه الزائرين إلي مباني وأقسام الكلية المختلفة.



وفي كلية الآداب أشار الدكتور رجب عبد المولي أنه تم تركيب علم مصر على جميع المباني وعلي المداخل والمخارج بالكلية ودهان البلدورات وجذوع الأشجار، كما تم بطب الأسنان تشكيل فرق عمل ووضع خطة استقبال الطلاب الجُدد تحت شعار " كلية رائدة وشباب مبدع" وتم إعداد بطاقات التعارف إلى جانب تنفيذ وإعداد فيلم وثائقي وكوميدي تعريفي لطلاب كلية طب الأسنان والمواقف التي تواجههم.



وفي كليات التربية، والتربية للطفولة المبكرة قامت الطالبات بتزيين مداخل الكلية بالبالونات، والزينة، وعلمي الجامعة والكلية، واللافتات الترحيبية لاستقبال الطالبات الجُدد.