في اليوم الثاني من الدراسة.. إحالة عدد من المعلمين للتحقيق لتغيبهم عن العمل بالأقصر "صور"

وبدأت الجولة، بتفقد مدرسة نجع الوحدة الإعدادية، حيث حضر "عياد" طابور الصباح بالمدرسة، وتبين عدم حضور بعض المدرسين في المواعيد الرسمية.



كما توجه رئيس الوحدة المحلية لمركز الطود، إلى مدرسة الشهيد حسين سلامة الثانوية العامة المشتركة، بقرية المريس، وتبين خلال تفقد المدرسة غياب عدد من المعلمين عن العمل دون سند قانوني، بالإضافة إلى عدم انتظام بعض المدرسين، أعقبها جولة إلي مدرسه يوسف عجلان للتعليم الأساسي المشتركة، وتبين انتظام المدرسة.





وأوضح "عياد"، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المعملين المتغيبين، مشيرًا إلى تحويلهم إلى جهات التحقيق بالشئون القانونية، وذلك حفاظًا على مستحقات التلاميذ في شرح ودراسة المواد المقررة عليهم.



واستهل رئيس مركز الطود جولته التي انطلقت صباح اليوم، بتفقد الوحدة المحلية لقريه المريس وتبين غياب بعض الموظفين، كما زار الوحدة الصحية بقرية المريس وتبين غياب وترك عمل لبعض الأطباء، حيث قرر إحالتهم إلى الشئون القانونية للاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



كما اختتم العميد محمد عياد، جولته في مدينة الطود حيث تابع أعمال النظافة التي تجرى بطريق نزل الشباب، وذلك حفاظًا على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.



جدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أعلنت الانتهاء من تجهيز 313 مدرسة للمرحلة الابتدائية لاستيعاب143 ألف و221 تلميذًا وتلميذة، و179 مدرسة للمرحلة الإعدادية لإستيعاب55 ألف ز 409 تلميذًا وتلميذة، و31 مدرسة للمرحلة الثانوية العام لإستيعاب 17 ألف و247 طالب وطالبة، وتجهيز 24 مدرسة صناعية وصناعية مهنية لاستيعاب 13 ألف 827 طالب وطالبة، و10 مدارس تعليم فنى زراعي لاستيعاب 5 آلاف و473 طالب وطالبة، و9 مدارس فنية تجارية ومدرستان فندقية لاستيعاب 8 آلاف و441 طالبًا وطالبة.



أجرى العميد محمد عياد إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية لعدد من المدارس، وذلك في اطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف الجولات المرورية على المدارس لمتابعة سير العمل، وانضباط المعلمين بالالتزام بالحضور وعد التغيب.ورافق رئيس مركز ومدينة الطود خلال جولته على المدارس التابع للمركز، عبدالجواد عوض الله مدير إدارة الطود التعليمية والأستاذ عبدالحميد جلالين عضو إدارة التفتيش المالي والإداري بالمركز.