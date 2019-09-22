تغيير مسمي "تجارة عين شمس" إلي Faculty Of Business

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اصدر الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات قرارًا باستخدام مسمي (Faculty Of Business ) باللغة الانجليزية لكلية التجارة جامعة عين شمس بدل من Faculty of Commerce وعدم الالتزام بالترجمة الحرفية للاسم العربي وذلك التزاما بالمسمي العالمي المتعارف عليه.



واوضح ا. د خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس ان هذا القرار يعد هو الأول من نوعه علي مستوي الجامعات الحكومية المصرية، مشيرا إلى ان المسمى الجديد باللغة الانجليزية يتماشى مع الاتجاهات العالمية، مما يساعد خريج الكلية على التواصل بصورة وشكل افضل مع العالم الخارجى.



ويأتي هذا المسمى الجديد بعد التطور الذى أدخلته الكلية على برامجها فى الفترة الأخيرة فبعد أن كان خريج الكلية أمامه تخصصان فقط هما المحاسبة وإدارة الأعمال، أصبح أمامه أكثر من ذلك فى ظل البرامج الجديدة مثل تخصصات التمويل، المراجعة، المحاسبة والتمويل، التسويق، الاقتصاد والإحصاء.

واضاف ا. د خالد قدري ان تغيير المسمى يتماشى أيضًا مع توجه الكلية من أجل تطوير مناهج الدراسة لتصبح أقرب ما يكون للواقع العملى وتقابل احتياجات سوق العمل مما يعطى ميزة تنافسية لخريج الكلية فى سوق العمل من جهة ويتماشى مع توجه الكلية فى تفعيل الشراكات مع الجامعات العالمية مثل برنامج الشراكة مع جامعة كيين الأمريكية، وجامعة بواتية الفرنسية. وكذلك التعاون المشترك بين جامعة عين شمس وجامعة شيكاغوا الأميركية والذى ترتب عليه مؤخرا سفر أربعة طلاب من الكلية فى منحة دراسية ممولة بالكامل لمدة عام كامل من جامعة شيكاغو. وكذلك تبادل الطلاب مع الجامعات اليابانية وخاصة جامعة طوكيو، وايضا تمثيل كلية التجارة جامعة عين شمس لمصر فى المحافل الدولية بعد فوزها على جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة فى مسابقة المحلل المالى المعتمد CFA لمدة عاميين متتاليين وتمثيل مصر فى المسابقة العالمية فى ايرلندا بمدينة دبلن عام 2018، وسويسرا بمدينة زيورخ عام 2019.

