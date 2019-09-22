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رئيس مدينة قويسنا يوجه بإخلاء مبنى مدرسة بعد انهيار سقفها (صور)

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:51 ص
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رئيس مدينة قويسنا يوجه بإخلاء مبنى مدرسة بعد انهيار سقفها (صور)
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أحمد الباهي
 
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قام اللواء أشرف محمد البيه، رئيس مركز ومدينة قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية، بزيارة تفقدية لمدرسة كفر الشيخ إبراهيم للتعليم الأساسي، بقرية كفر الشيخ ابراهيم، بعد تعرض جزء من سقف الدور الأرضي بالمبنى القديم للسقوط، بعد انتهاء طابور أول يوم دراسي.

وتفقد رئيس المركز والمدينة مكان السقوط وحالة المبنى بشكل عام، وعلى الفور وجه مدير الإدارة التعليمية ومسئولو التعليم بقويسنا بإخلاء المبنى من الطلاب فوراً، مع تحويل اليوم الدراسي بالمدرسة إلى نظام الفترتين الدراسيتين صباحية ومسائية في المبنى الآخر بالمدرسة، وذلك حفاظاً على أرواح الطلاب.

كما أمر بتوجيه لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة قويسنا إلى المدرسة على الفور، لمعاينة المبنى ومدى سلامته الإنشائية.

كما حرص رئيس المركز والمدينة على تحية العلم مع الطلاب، مقدماً التهنئة للطلبة ولمسئولي التعليم بقويسنا ولقيادت المدرسة ببدء العام الدراسي.

وفي لفتة إنسانية، قام برفقة عدد من أفراد القوات المسلحة بتكريم نجل الشهيد الرائد حسين عبدالله الجزار ، بحضور أرملة الشهيد.

جدير بالذكر انهيار سقف مدرسة كفر الشيخ إبراهيم الإعدادية، بمدينة قويسنا، صباح اليوم، أثناء صعود الطلاب للفصول، وتعالت صرخات الأطفال المذعورين.

الأمر الذي جعل إدارة المدرسة تخلي الفصول وتأجل الدراسة لحين تقرير اللجنة الهندسية التي أبلغوها بالواقعة.

وتبين عدم وجود إصابات بين الطلاب لكن الواقعة أثارت استياء الأهالي؛ حيث قال أحمد عبد العزيز ساخرا: "امال فين الاستعدادات المكثفة وزيارات المسؤلين اللي وجعتوا بيها دماغنا"، في حين قالت هدى الدجوي، أنه يجب محاسبة هيئة الأبنية التعليمية لقصور عملها في تحديد المدارس الآيلة للسقوط وعدم تجديدها متسائلة: "أين الميزانية".
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المزيد عن: محافظة المنوفية بداية العام الدراسي انهيار سقف مدرسة العام الدراسي اخبار مصر
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