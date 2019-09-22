مان سيتي ضد واتفورد .. أرقام قياسية لجوارديولا وأجويرو يغازل القائمة الذهبية

أمطر مانشستر سيتي شباك واتفورد بثمانية أهداف في مباراة الجولة السادسة في الدوري الإنجليزي لموسم 2019-2008، ليحقق مان سيتي ضد واتفورد ثاني أكبر فوز في تاريخ البريميير ليج وذلك بعد فوز مانشستر يونايتد على حساب إبسويتش تاون 9-0 في موسم 94/95.

وكان الفوز الذي حققه مان سيتي ضد واتفورد بنتيجة 8-0 هو أكبر فوز يحققه بيب جوارديولا في تاريخه في البريميرليج، وهو الأكبر كذلك في مسيرة بيب جوارديولا التدريبية في بطولات الدوري تحديدًا، والتي بدأت مع برشلونة في موسم 2008-2009، وبعدها مع بايرن ميونيخ لمدة 3 مواسم، ومن ثم مع مان سيتي منذ موسم 2016-2017.

مباراة مان سيتي ضد واتفورد أمس كانت في نفس ذكرى تأسيس النادي الأزرق في مدينة مانشستر والذي احتفل يوم الأمس بمرور 125 سنة على تأسيسه، ولم تكن هناك طريقة للأحتفال أفضل من الطريقة التي فعلها جوارديولا ولاعبيه وتحقيق رقم قياسي جديد بإسم النادي، حيث يعد فوز مان سيتي ضد واتفورد، هو أكبر فوز يحققه السيتزين في تاريخه في البريميرليج.

ولم تتوقف الأرقام القياسية حتى هذا الحد بل كان لنجم مان سيتي سيرجيو أجويرو نصيب منها، حيث احتل الأرجنتيني صدارة هدافي البريمييرليج بـ7 أهداف، ليصل بذلك إلى هدفه رقم 172 في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي على مدار تاريخه، ويصبح بفارق 28 هدفًا فقط من دخول قائمة اللاعبين الذين سجلوا أكثر من 200 هدف في بطولة الدوري، والتي لا تضم سوى لاعبين فقط، وهما الإنجليزي الآن شيرار أسطورة نيوكاسل وبلاكبيرن برصيد 260 هدفًا وكذلك أسطورة مانشستر يونايتد واين روني 208 أهداف.