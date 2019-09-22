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"سوفيلباك".. عقار مصري جديد يقضي على فيروس سي بنسبة 99%

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:37 ص
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سوفيلباك.. عقار مصري جديد يقضي على فيروس سي بنسبة 99%
الدكتور جمال عصمت
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منى صموئيل
 
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ينطلق الأربعاء المقبل المؤتمر السنوي الموحد للجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية برئاسة وإشراف الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، والدكتور جمال عصمت، نائب رئيس اللجنة، وبحضور عدد كبير من أساتذة وأطباء الكبد والجهاز الهضمي.

ومن المقرر أن يتم خلال فعاليات المؤتمر التي تستمر على مدار ثلاثة أيام، الإعلان عن طرح عقار جديد لمرضى فيروس سي وهو "سوفيلباك" والذي يتكون من "سوفوسبوفير400 مجم " + "فيلباتاسفير 100 مجم "، وهو أحدث علاج دوائي لجميع حالات فيروس سي ويشمل المنتكسين من العلاجات السابقة وجميع حالات التليف الكبدي المتقدمة.

وأوضحت ماركيرل للصناعات الدوائية المنتجة للعقار، أن نسب الشفاء من فيروس سي عقب استخدام "سوفيلباك" يصل لأكثر من 99%، بحسب الأبحاث السريرية التي تم إجراؤها على العقار الجديد، وذلك إضافة إلى فعالية هذا العقار في علاج مريض التهاب الكبد، ومريض التليف الكبدي المتقدم، مؤكدة دعمها الكامل لمصر حتى إعلانها خالية تماما من فيروس سي.

ومن جانبه، أكد الدكتور جمال عصمت، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بطب القاهرة ونائب رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن طرح ماركيرل للصناعات الدوائية لعقار "سوفيلباك" يعد دعما للإنجار المصري في علاج فيروس سي، خصوصا بعد انطلاق حملة 100 مليون صحة، وهي الحملة الوطنية التي استهدفت في المقام الأول الكشف المبكر عن المصابين بفيروس سي، وعلاجهم بالمجان، حيث تساهم مصر في توفير أحدث العلاجات حسب الإرشادات العالمية، ومنها عقار "سوفيلباك"، ليتم قريبا إعلان خلو مصر تماما من التهاب الكبد.

يذكر أن ماركيرل للصناعات الدوائية هي الشركة الوطنية الأولى في طرح أدوية فيروس سي حيث إنها سبق وقدمت عقار "الميبي فيروباك" و"الداكلافيروكيرل" و"الميبي فيروباك بلس" لأول مرة في مصر.
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