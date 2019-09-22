حكم دولي سابق يقود طابور الصباح بجامعة بني سويف.. (صور)

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قاد الحكم الدولي السابق محمد فاروق، عضو لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أمين عام جامعة بني سويف، طابور الصباح بالجامعة، اليوم الأحد، في أول العام الدراسي الجامعي الجديد.



وشارك الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، الطلاب، تحية العلم الوطني، بحرم الجامعة غرب النيل وسط تواجد القيادات الجامعية من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وانطلاق مهرجان إستقبال الطلاب الجدد الذى تتضمن عددًا من الأنشطة ومراسم الإحتفال.



وأكد رئيس الجامعة، في بيان له، أن العام الدراسي الجديد، شهد إقبال طلابي كبيرًا في أول أيام الدراسة، مؤكدًا على انتهاء الجامعة من كافة استعدادات العام الدراسي من حيث إستكمال تجديدات البنية التحتية، وتوزيع الجداول الدراسية، وإعلان الجداول الدراسية، وتوزيع الطلاب على مجموعات الشعب الدراسية، مشددًا على ضرورة الانضباط والالتزام منذ اليوم الأول للدراسة، مع تواجد كافة أعضاء هيئة التدريس، والالتزام بالجداول الدراسية المعلنة.



وأوضح رئيس الجامعة، أن فعاليات الاحتفال ببدء العام الدراسي الجديد بدأت بتحية العلم الوطني بحرم الجامعة والمجمع الأول والثاني بشرق النيل، ثم استقبال الطلاب الجدد بمسرح الجامعة من جميع الكليات لحضور الحفل الغنائي الكبير بحضور كوكبة من المطربين وكورال الجامعة وفقرات فنية متنوعة، ثم انطلاق مهرجات الدرجات بحرم الجامعة والمجمع الأول والثاني بشرق النيل، وتختتم فعاليات الاحتفال بحضور مباراة نهائي كرة قدم الدورة الصيفية، لافتًا أن الموسم الثقافي للجامعة سيشهد لقاءات فكرية قوية بين الطلاب وعدد من الشخصيات العامة المهمة.



أكد الدكتور منصور حسن، على جاهزية الجامعة لانطلاق العام الجامعي الجديد 20182019 واتخاذها كافة الإجراءات التي تكفل انتظام الدراسة منذ الأسبوع الأول، وتضمن سير العملية التعليمية في سهولة ويسر، مشيرًا الى أهمية أداء تحية العلم في بداية العام الجديد كونها تعمل على زيادة الولاء والانتماء وتعمق الحس الوطني لدى شباب الجامعة.



وجه رئيس الجامعة التهنئة ببداية العام الجامعي الجديد لأسرة الجامعة من العمداء واعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب مشددًا على أهمية التزام وانضباط كافة أطراف المنظومة التعليمية منذ اليوم الأول في الدراسة؛ بهدف التواجد والتواصل مع الطلاب، مشيدًا بجهود أعضاء هيئات التدريس باعتبارهم عصب العملية التعليمية.



وكانت وزارة التعليم العالي، أعلنت الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد 20192020، التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، على أن يكون موعد بدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول في 21 من سبتمبر 2019، ولمدة 15 أسبوعًا، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول من 4 يناير 2020 حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020، وتبدأ اجازة نصف العام الدراسي يوم السبت 25 يناير 2020 حتى الخميس 6 فبراير 2020م، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت 8 فبراير 2020، ولمدة 15 أسبوعًا، وتجرى الامتحانات خلال شهري مايو ويونيو وفقًا لطبيعة الدراسة بالكليات المختلفة.

