"منظومة التأمين الصحي" تنجح في تسجيل 55% من إجمالي المستفيدين بالمرحلة الأولى.. (صور)
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:30 ص
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منى صموئيل
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قال الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، إن نسبة التسجيل في مشروع التأمين الصحي الشامل وصلت لقرابة 55% بتسجيل 498946 مواطن في المرحلة الأولى، من تطبيق المنظومة الجديدة، كما أشار إلى أنه تم فتح أكثر من 153410 ملف عائلي إلكتروني من خلال 25 وحدة ومركز صحة أسرة بجميع أنحاء محافظة بورسعيد.
وأعلن السبكي، عن فتح باب وحدة صحة الأسرة الصفوة بحي الزهور في محافظة بورسعيد ليصبح إجمالي عدد الوحدات والمراكز 26 وحدة ومركز من مستهدف 35 وحدة ومركز المخطط توفيرهم ليتم تغطية المحافظة بالشكل الأمثل.
وأكد السبكي، سعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد واستمرارها في الوصول للمواطنين أينما كانوا وذلك من خلال مبادرة "سجل في مكانك" التي تستهدف كبار السن وغير القادرين على التسجيل بالمنظومة بصورة مباشرة والتي نجحت في الوصول لعدد كبير من المواطنين بمحافظة بورسعيد للتسجيل بالمنظومة.
كما أكد نجاح خيمة التأمين الصحي المتنقلة في محطتها الثانية في تسجيل أكثر من 1000 ملف عائلي في حي المناخ.
وأكد السبكي، أن منظومة التأمين الصحي في غضون عشر أسابيع وهي مدة بداية التشغيل التجريبي بالمرحلة الأولى في محافظة بورسعيد نجحت في إجراء 5094 عملية جراحية منها 1641 عملية جراحية كبرى.
وأشار إلى نجاح مستشفى التضامن الأسبوع الماضي في إجراء أول عمليتين استئصال ورم بالقولون ليصل مجموع عمليات جراحة الأورام في المستشفى 14 عملية خلال الشهر الماضي أجراها فريق من جراحي الأورام على أعلى مستوى.
واستطرد، أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد هي تجربة نجاح سوف تحدث فارق في حياة المواطنين وتعمل على حماياتهم من المخاطر الصحية بمختلف أنواعها، وهي التجربة التي تتكاتف فيها كل أجهزة الدولة المعنية لضمان تقديم خدمة صحية على أعلى مستوى وفقا للمعايير القياسية العالمية، وذلك بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية التي وجهت بضورة العمل على رفع مستوى الخدمات الصحية المباشرة التي يتلقاها المواطن المصري.
وأعلن السبكي، عن فتح باب وحدة صحة الأسرة الصفوة بحي الزهور في محافظة بورسعيد ليصبح إجمالي عدد الوحدات والمراكز 26 وحدة ومركز من مستهدف 35 وحدة ومركز المخطط توفيرهم ليتم تغطية المحافظة بالشكل الأمثل.
وأكد السبكي، سعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد واستمرارها في الوصول للمواطنين أينما كانوا وذلك من خلال مبادرة "سجل في مكانك" التي تستهدف كبار السن وغير القادرين على التسجيل بالمنظومة بصورة مباشرة والتي نجحت في الوصول لعدد كبير من المواطنين بمحافظة بورسعيد للتسجيل بالمنظومة.
كما أكد نجاح خيمة التأمين الصحي المتنقلة في محطتها الثانية في تسجيل أكثر من 1000 ملف عائلي في حي المناخ.
وأكد السبكي، أن منظومة التأمين الصحي في غضون عشر أسابيع وهي مدة بداية التشغيل التجريبي بالمرحلة الأولى في محافظة بورسعيد نجحت في إجراء 5094 عملية جراحية منها 1641 عملية جراحية كبرى.
وأشار إلى نجاح مستشفى التضامن الأسبوع الماضي في إجراء أول عمليتين استئصال ورم بالقولون ليصل مجموع عمليات جراحة الأورام في المستشفى 14 عملية خلال الشهر الماضي أجراها فريق من جراحي الأورام على أعلى مستوى.
واستطرد، أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد هي تجربة نجاح سوف تحدث فارق في حياة المواطنين وتعمل على حماياتهم من المخاطر الصحية بمختلف أنواعها، وهي التجربة التي تتكاتف فيها كل أجهزة الدولة المعنية لضمان تقديم خدمة صحية على أعلى مستوى وفقا للمعايير القياسية العالمية، وذلك بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية التي وجهت بضورة العمل على رفع مستوى الخدمات الصحية المباشرة التي يتلقاها المواطن المصري.
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