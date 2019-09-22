"هندسة عين شمس" تحتفل بتخرج دفعة جديدة من "العمران المتكامل"



وأشاد الدكتور محمود المتيني خلال كلمته بالتعاون العلمي الممتاز بين جامعتي عين شمس وشتوتجارت، كما أكد على أهمية الدعم الذي تقدمه الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD باعتبارها شريك أساسي في البرنامج.



وأشار الدكتور أيمن عاشور عميد كلية الهندسة، خلال كلمته إلى أهمية برنامج العمران المتكامل والتصميم المستدام (IUSD) وما أضافه للكلية والجامعة من نافذة مميزة للتعاون الدولي والتعليم المتميز، مؤكدا على دوام دعم الكلية لبرنامج وأنشطته المستقبلية.



وفي كلمته أوضح محمد صالحين مدير البرنامج بجامعة عين شمس أنه منذ إنشاء برنامج العمران المتكامل والتصميم المستدام (IUSD) في 2010، تم منح درجة الماجيستير لـ120 طالب من 26 دولة حول العالم مثل مصر، ألمانيا، فرنسا، كندا، تونس، السودان، سوريا، الأردن، فلسطين، فنزويلا، الدومينيك، المكسيك، البرازيل، بيرو، كوستاريكا، كولومبيا، تايوان، مولدوفا، أثيوبيا.



وشهد الحفل تخرج 19 طالب وطالبة قد حصلوا على درجات الماجيستير المزدوجة من جامعتي عين شمس وشتوتجارت أو من أحدهما.



وبمناسبة دخول البرنامج عامه العاشر، قام "المتيني" بتكريم أعضاء هيئة التدريس وشركاء البرنامج الذين قاموا بمساندة البرنامج خلال إنشائه والذين ساهموا في تنميته تطويره، كما شهد الحفل توزيع شهادات للخريجين.



احتفل برنامج العمران المتكامل والتصميم المستدام (IUSD) بكلية الهندسة جامعة عين شمس، بتخريج الدفعة السابعة من البرنامج، بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، ويوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتور عبدالناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس مجلس إدارة البرنامج، والدكتور محمد أيمن عاشور عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد الطوخي نائب رئيس الجامعة الأسبق، وإيزابل ميرينج مدير مكتب الهيئة الألمانية للتبادل العلمي بالقاهرة، والدكتور محمد صالحين مدير البرنامج بجامعة عين شمس، والدكتور أستريد لاي مدير البرنامج بجامعة شتوتجارت، والدكتورة مروة عبداللطيف منسق البرنامج السابق من جامعة عين شمس، والمهندسة فرانسيسكا لاوا منسق البرنامج السابق من جامعة شتوتجارت، بالإضافة إلى لفيف من أساتذة البرنامج بالجامعتين.