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هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تغيث الناجين من قصف الحوثيين بالحديدة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 08:11 ص
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هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تغيث الناجين من قصف الحوثيين بالحديدة
الهلال الأحمر الإماراتي
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وكالات
 
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أغاثت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، عائلات نجت من قصف المليشيات الحوثية على حي سكني بمديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن.

 

وتلبية لنداء استغاثة من الجهات المختصة، رفد فريق المساعدات الإنسانية في هيئة الهلال، بخيام إيوائية وسلال غذائية، ست أسر  ناجية من قصف المليشيات الحوثية على حي "السبعة" الواقع على أطراف مركز مديرية حيس.

 

 وعبر أقارب الضحايا عن بالغ شكرهم وتقديرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على مسارعتها إلى تقديم الرعاية اللازمة لهم بعد أن تقطعت بهم السبل ووجدوا أنفسهم  بلا مأوى عقب القصف الحوثي الذي سقط جراءه قتلى وجرحى من ذويهم معظمهم نساء وأطفال..

 

يأتي ذلك بعد أيام على تقديم مساعدات إغاثية طارئة مماثلة سارعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلى تقديمها ل 23 أسرة نجت من قصف المليشيات الحوثية على إحدى قرى مديرية التحيتا بالحديدة سقط جراءه 9 قتلى و11 جريحاً من ذويهم معظمهم نساء وأطفال.

دعمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مستشفيات محافظة تعز، بأطنان من المكملات الغذائية.

 

وخصص هذا الدعم لمعالجة حالات سوء التغذية الحاد بين أوساط الأمهات والأطفال الذين يتوافدون باستمرار إلى المستشفيات وبحاجة ماسة للحصول على الرعاية الصحية الكاملة.

 

وسلمت هذه الدفعة من المكملات الغذائية وهي 12 طن لمكتب الصحة العامة بمحافظة تعز،

 

وأكد الدكتور علي سعيد نائب مدير مكتب الصحة بمديرية المظفر  أن هذه المكملات الغذائية ستسهم في رفع أداء الخدمات الطبية بالمستشفيات المتخصصه للأمهات والأطفال المرضى الذي يعانون من مشاكل صحية منها سوء التغذية.

 

وأضاف بأن القافلة التي سيرت لمستشفيات تعز عموما وعلى وجه الخصوص لمركز الوفاء للأمومة والطفولة الذي يستقبل باليوم الواحد مئات الحالات المصابة بسوء التغذية وخصوصا في أوساط فئة المهمشين.

 

ومن جانبهم ثمن المرضى الدعم الذي تقدمه دولة الامارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنساني الهلال الأحمر الإماراتي في المحافظة للتخفيف من معاناة الاهالي والمساهمة باستقرار الأوضاع الصحية.

 

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مساعدات إنسانية وإغاثية للاجئين الروهينجا في بنجلاديش، ضمن مبادرات الإمارات لتخفيف معاناة اللاجئين وتحسين سبل حياتهم في ظروفهم.

 

وتضمنت المساعدات التي شارك في توزيعها عدد من المتطوعين من طلاب الإمارات في بريطانيا توزيع الطرود الغذائية التي استفاد منها 7 آلاف لاجئ في المخيمات المنتشرة في مدينة كوكس بازار، إلى جانب توزيع الاحتياجات الأساسية الأخرى والمستلزمات المنزلية ومعدات الطبخ والمكملات الغذائية والهدايا للأطفال.

 


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