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حكيمي يكشف عن مصير عودته للريال

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 07:23 ص
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حكيمي يكشف عن مصير عودته للريال
حكيمي
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محمد جمال
 
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أكد أشرف حكيمي ظهير نادى ريال مدريد الإسبانى والمعار لصفوف بروسيا دورتموند انه تحت أمر الملكى فى أى وقت يكون هناك الرغبة لعوجته من جديد، متمنياً ذلك فى المستقبل أن يعود ويشارك بقميص الفريق الإسبانى.

وقال حكيمي فى تصريحات صحفية :" تركيزى منصب للعب مع بروسيا دورتموند، ولكنى لدى الرغبة في العودة لصفوف ريال مدريد فى وقت من الأوقات ذلك ما أتمناه".

وقال الظهير المغربي :"وجودي في الدوري الألماني مع دورتموند أكسبني الكثير من الخبرة، الآن أنا أكثر نضجاً مما كنت عليه في ريال مدريد لقد تعلمت كثيراً فى المانيا ".

وكان حكيمي قد انتقل لصغفوف بروسيا دورتموند خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة بعد المشاركات القليلة مع الفريق الإسبانى.

وشارك حكيمي هذا الموسم مع بروسيا دورتموند فى 7 مباريات سجل خلالهم هدف وصنع هدف.

وشارك حكيمي مع منتخب المغرب خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر وخرج أسود الاطلسي من دور ال 16 على يد منتخب بنين.
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