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زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب ألبانيا

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 06:25 ص
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زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب ألبانيا
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ترجمة منار طارق
 
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قالت حكومة البلاد ان زلزالا بلغت قوته المبدئية 5.8 درجة ضرب غرب ألبانيا لكنه لم يسبب سوى إصابات طفيفة.

نقلا عن معهد العلوم الجيولوجية والطاقة والمياه والبيئة في البلاد، قالت وزارة الدفاع في ألبانيا إن الزلزال وقع على بعد 13 كيلومترا (8 أميال) إلى الشمال من مدينة دوريس الساحلية، في كيبي آي رودونيت، في الساعة 2:04 بعد الظهر. بالتوقيت المحلي (1204 بتوقيت جرينتش). وقال إنه تم الشعور به بشكل رئيسي على طول الساحل الغربي لألبانيا.

كما هز زلزال بلغت قوته 5.3 درجة المنطقة وشعر به السكان الذين يفقدون منازلهم. أفاد شهود في دوريس وعاصمة تيرانا بأنه تلفت المنازل والشقق وتم قطع الكهرباء مؤقتًا.

و اوضح وزير الصحة أوجيرتا ماناستيرليو إن التقارير الأولية أشارت إلى إصابة 68 شخصًا على الأقل بجراح. وقد تلقي جميعهم العلاج في مستشفيات في دوريس وكذلك في العاصمة تيرانا.

وقال وزير الدفاع أولتا تشاكا إن جميع المنازل البالغ عددها 108 منازل في جميع أنحاء البلاد لحقت بها أضرار وانهار منزل واحد.

وأضاف تشاكا إن قاعات البلدة فتحت ملاجئ للأشخاص غير القادرين على الذهاب إلى منازلهم

كما ألغى رئيس الوزراء إدي راما رحلة إلى الاجتماع السنوي للأمم المتحدة وعاد إلى ألبانيا لتقييم الأضرار.

تقع ألبانيا على طول البحر الأدرياتيكي والبحر الأيوني، وهي معرضة للزلازل وتسجل نشاط زلزالي كل بضعة أيام.
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