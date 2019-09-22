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مفاجأة.. بشرى تجهز دويتو أغنية جديدة مع محمد رمضان

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 05:58 ص
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مفاجأة.. بشرى تجهز دويتو أغنية جديدة مع محمد رمضان
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أعلنت الفنانة المصرية بشرى عن شروعها في التجهيز لدويتو غنائي، يجمعها بالفنان المصريّ محمد رمضان، وذلك بعد الخلافات التي استمرت أشهر بينهما.

منوهًة أنّ محمد رمضان يقترح عليها بعض الأغاني للعمل عليها والاختيار من بينها في الفترة المقبلة وأردفت: "ننتظر الأغنية التي تناسبنا سويًا لاختيارها".

"نجاح يفوق إنساي"

وأكّدت الفنانة بشرى في لقاء تلفزيونيّ أنّ التعاون بينها وبين محمد رمضان سيكون في الفترة المقبلة، واشترطت أنْ يكون العمل من خلال ديو غنائيّ مختار بعناية، يجعله يفوق نجاح ديو محمد رمضان وسعد لمجرد "انساي"، والذي لاقى نجاحًا كبيرًا.

يُذكر أنّه تمّ تنصيب بشرى كمدير عمليّات الشركة المنظِّمة لمهرجان الجونة السينمائيّ، وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان، مساء أمس الخميس وتستمرّ حتى 27 سبتمبر الجاري.

الخلاف مع رمضان

ونفت بشرى أنْ يكون هناك خلاف بينها وبين محمد رمضان، كي يتمّ إعلان تصالحهما، متهمًة البعض بتضخيم الأمور بينهما، رغم عدم وجود شيء على أرض الواقع، لافتًة إلى أنّ ما حدث بينهما نوع من المبارزة الفنية بالأغاني، وهو نوع معروف في دول العالم المختلفة، مشددًة على أنّ تعامل محمد رمضان مع تضخيم الأمور كان يحمل ذكاء كبيرًا.

وعن عودتها للتمثيل خلال الفترة المقبلة، اشترطت بشرى أنْ يكون المشروع الفنيّ التمثيليّ ضخمًا، خاصًة أنّها مشغولة في المهرجان كثيرًا، مستطردًة: "في المهرجان قالولي يا تقعدي معانا وتشتغلي هنا ياترجعي تمثلي".

وأكّدت أنّ خطّة عملها الفنية في الفترة المقبلة ستكون بتقديم أغنية من فترة لأخرى، وسيقتصر الظهور التمثيليّ على قيمة العمل وضخامته، إضافة إلى عملها التمثيليّ في الخارج، معلنًة: "مش هشارك في أعمال صغيرة إطلاقًا".






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