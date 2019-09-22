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أحمد موسى: هذا ما ينتظر من شارك في التظاهرات ومفاجأة بشأن ميدان التحرير "فيديو"

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 05:49 ص
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أحمد موسى: هذا ما ينتظر من شارك في التظاهرات ومفاجأة بشأن ميدان التحرير فيديو
أحمد موسى
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نعيم يوسف
 
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أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه سيتم القبض على الذين شاركوا في المظاهرات التي دعت لها جماعة الإخوان المسلمين، والمقاول والفنان الهارب محمد علي، مشددا على أنه سيتم محاسبتهم بالقانون.

وشدد الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، على أن هذا البلد يحكمه القانون، لافتا إلى أن من دعوا للمظاهرات ييريدون "اللقطة"، ولكن التعامل مع الأمر لن يكون مثل الماضي، وسيتم إنفاذ القانون.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "طب اللي امبارح اتصور.. أة اتصور.. طب هايجي.. أة هايجي وبالقانون.. أصل فيه قانون.. هتحترم القانون.. وهتنفذ القانون.. طب اللي أساء وعمل الحاجات دي إمبارح واللي روح بيتهم آمن.. لا مش آمن.. اللي متقبضش عليه امبارح يتقبض عليه بكرا، يتقبض عليه بعده.. جاي مش هيهرب ييعني.. ماهو متشاف.. ميدان التحرير ووسط البلد كله كاميرات.. فيه دولة يا جماعة.. مش فوضى.. محدش هيسمح بفوضى مرة أخرى".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "فيه واحد من الإرهابيين حاطط عنواني في المهندسين، وبيحرض على قتلي.. وأنا بقولك أيها الإرهابي أنا عمري ما سكنت في المهندسين"، مضيفا إلى أن هذا الشخص "محتاج للعلاج"، وهو يحرض على قتلي.

ووجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة لهذا الشخص قائلا: "حسابك عند النائب العام، وهتدفع تمن تحريضك على القتل، وإحنا لا نخاف الموت، لأننا بندافع عن بلدنا بالحق ولا نخشى الموت.. وزي ما قولت للإخوان أيام مرسي.. رقبتي مش برقبة أي حد في الإخوان.. وأقل حاجة فيها المرشد.. الكبير بتاعكم".
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