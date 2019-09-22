مذيعة تحرج حلا الترك أمام الكاميرا

استياء حلا الترك



وظهر الاستياء على وجه حلا الترك بعد طلب المذيعة، خاصة وأن أغنية "بابا نزل معاشه" غنتها في طفولتها في عام 2011، ورغم الشهرة التي حققتها لها الأغنية إلا أنها اصدرت الكثير من الأغاني بعدها، ولكن رغم ضيق حلا إلا أنها تدارك الموقف سريعاً وغنت الأغنية بكل عفوية.



وكانت حلا الترك خطفت الأنظار بإطلالتها في حفل قناة "نيكولوديون للأطفال"، حيث ارتدت فستاناً أخضر اللون قصير من بيت أزياء maje paris، كما اعتمدت على مكياج ثقيل وتسريحة شعر من التموجات الناعمة.



في ذات السياق، حرص المنتج محمد الترك وال د حلا الترك على تهنئة ابنته بالجائزة التي حصلت عليها، فكتب لها: "ألف مبروك أميرتي حلا الترك".





يذكر أن جوائز "نيكولوديون" تقدم للمشاهير المفضلين لدى الأطفال في مجال السينما والغناء والرياضة والتليفزيون، ويقع اختيار النجم من خلال التصويت الإلكتروني.







حلا تنشر صورة لها عبر إنستجرام





ومؤخرًا نشرت الفنانة الشابة حلا الترك، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام".

ولاقت الصورة إعجاب جمهور الترك، حيث سارع العديد بمشاركتها على نطاق واسع.



قبلة على المسرح

يذكر أن رواد تداولوا مقطع فيديو جديد للفنانة الشابة حلا الترك، إلتقط في إحدى حفلاتها.

وظهرت فيه وهي تقف على المسرح مرتدية فستاناً احمر طويلاً وفاجأها أحد معجبيها الأطفال بالصعود والاقتراب منها وتقبيلها أمام الجميع مقدماً لها هدية.

وتجاوبت معه الفنانة بطريقة عفوية وحقق المقطع المصور على أحد تلك الحسابات أكثر من 245 ألف مشاهدةـ فيما عبر الكثير من المتابعين إعجابهم بتواضع الفنانة وردة فعلها الطبيعية.

