باحث: جماعة الإخوان تستخدم الشائعات طوال تاريخها



وأضاف "أديب"، في مداخلة مع برنامج "همزة وصل"، المذاع على قناة النيل الإخبارية، أن الجماعة تعتمد على الكذب ونشر الشائعات، وتستخدم الكتائب الإلكترونية، في ترويجها ونشرها.



وتابع الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن الجماعة الإرهابية نجحت في تحويل الكذب إلى صناعة، ويستخدومنها على "فيسبوك"، و"تويتر"، و"إنستجرام"، وبعض القنوات الفضائية، والصحف.



وشدد على أنه يجب مواجهة صناعة الكذب التي يقوم بها عناصر الجماعة، وهناك دور كبير لوسائل الإعلام في مواجهة ما تفعله الجماعة.



في السياق، قال أحمد السباعي، رئيس الموقع الإلكتروني بالهيئة الوطنية للإعلام، إن مصر تتعرض لحملة إلكترونية كبيرة جدا، خاصة يوم الجمعة الماضي، وتم توجيهها من أماكن معينة فيي تركيا وقطر، والجنسيات التي شاركت في الحملة ليسوا مصريين ولا يعيشون في مصر.



وأضاف "السباعي"، فيي مداخلة مع نفس البرنامج، هذه الملة كانت قائمة على التزييف بشكل كبير، وبدأت على قناة الجزيرة، ونشروا مظاهرات من شهر يناير، حيث يرتدي المشاركون فيها ملابس شتوية، وهذا خطأ، والخطأ الثاني كان فيي عرض صور جماهير النادي الأهلي المحتفلة وتركيب صوت المظاهرات عليها من مظاهرات قديمة، وبعض من نشروا هذه المقاطع عادوا واعتذروا، كما زعموا أن بعض الناس قتلوا وهذا غير صحيح، مشددا على ضرورة عمل حملات منظمة للرد عليهم ليس من موقف الدفاع فقط، بل من موقف الهجوم، وكشف أهدافهم.

قال منير أديب، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان المسلمين استخدموا الشائعات طوال عمرهم الذي تجاوز 91 عاما، وذلك بهدف تزييف الوعي، وتحميل النص ما ترغب من أهدافها.