"ما أسامح" لأصالة تنجح في اجتذاب الجمهور





حققت أغنية "ما أسامح" للمطربة السوريا أصالة، والتي غنتها باللهجة الخليجية، في حصد عدد مشاهدات مرتفع حيث بلغت مشاهدات الأغنية حتى الآن أكثر من 1,753,505 مشاهدة.









وعلق الجمهور على الأغنية قائلًا: "أصالة في الخليجي تظهر عبقرية صوتها يا جمالك يا أم شام"، "أصالة تعتبر من عمالقة الزمن الماضي... والحاضر"، "يعجز اللسان عن وصف أصالة".









وشاركت أصالة جمهورها أغنيتها عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحصلت على إشادات الجمهور.









حلقة الفنانة أصالة وابنتها شام



