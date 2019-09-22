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وزير الخارجية يكشف تفاصيل برنامج السيسي في نيويورك (فيديو)

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 02:05 ص
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وزير الخارجية يكشف تفاصيل برنامج السيسي في نيويورك (فيديو)
سامح شكري
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نعيم يوسف
 
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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيويورك ينقسم إلى شقين، جزء متعلق بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والأخر اقتصادي، حيث سيلتقي الشركات العاملة في مصر، وأيضا الشركات الراغبة في الاستثمار في مصر، وفاعليية تنظمها غرفة التجارة الأمريكية، وهي فرصة لتعريف رجال الأعمال بأخر تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر.

وأضاف "شكري"، في مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة "MBC مصر" الفضائية، أن الرئيس سيلتقي أيضا العديد من الشخصيات المؤثرة في المجتمع الأمريكي والقريبين من دوائر صنع القرار، ومسئولين سابقين، بالإضافة إلى اللقاءات التي ستتم على المستوى الرسمي.

ولفت وزير الخارجية إلى أن الشق الأخر هو المتعلق بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث سيدلي ببيان مصر، ووضعها كرئيس للاتحاد الأفريقي، ويعبر عن المواقف الأفريقية المختلفة، وسيجري بعض اللقاءات الثنائية لتناول القضايا الإقليمية، ويطرح رؤية مصر تجاه هذه القضايا.

وأكد أن الرئيس سيشارك أيضا في القمم التي ستقام على هامش أعمال الجمعية، وهي قمم الصحة والمناخ، والتنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن برنامجه حافلا وهناك اهتمام بتواجد الرئيس.

وغادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجمعة، مطار القاهرة متوجها إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة 2019، والتي تنطلق يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 سبتمبر الجاري، والتي تتواكب مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.
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