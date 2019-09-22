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بعد خسارة ريال مدريد وبرشلونة.. الصراع يشتغل بينهما على المدرب "نمبر وان"

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 01:09 ص
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بعد خسارة ريال مدريد وبرشلونة.. الصراع يشتغل بينهما على المدرب نمبر وان
فالفيردي
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محمد علي
 
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قالت شبكة ESPN، أن نادي ريال مدريد وبرشلونة قد دخلا في صراع من أجل الحصول على مدرب جديد وذلك بعدما كثر الحديث عن إقالة زين الدين زيدان بعد خسارة باريس سان جيرمان الأخيرة، وكذلك أنباء عن إقالة إرنستو فالفيردي من تدريب برشلونة، بعدما خسر الفريق اليوم أمام غرناطة في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

وقالت الشبكة العالمية، بأن المدرب الذي يتنافس عليه برشلونة وريال مدريد، هو البرتغالي جوزيه مورينيو، والذي يعد أفضل المتاحين في الوقت الحالي، حيث لم يتولى مورينيو تدريب أي فريق، منذ رحيله عن كرسي القيادة الفنية مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي.

وأشارت التقارير الصحفية، بأن جوزيه مورينيو كان قد تحدث لوسائل الإعلام عن إمكانية تدريبه لصفوف ريال مدريد في الفترة المقبلة، وقال: "في الحقيقة لا أريد تدريب ريال مدريد في الوقت الحالي، هل تعرف لماذا؟ لإن ريال مدريد بالفعل يملك مدرب في الوقت الراهن".


وأوضح جوزيه مورينيو في تصريحاته بأنه يكن كل الإحترام والتقدير لزيدان، ويتمنى له التوفيق في مشواره مع النادي الملكي في الفترة المقبلة.

وكانت تقارير إسبانية، قد أكدت أن ريال مدريد قد وضع جوزيه مورينيو كخيار أول لتدريب النادي الملكي في حالة إقالة زين الدين زيدان، والذي سيحصل على فرصة أخيرة في مباراة إشلبية لإنقاذ وظيفته في ريال مدريد.
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