اليوم.. البحر الاحمر تستقبل العام الدراسي الجديد بـ173 مدرسة

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، عن فتح 173 مدرسة بمدن المحافظة المختلفة، أبوابها اليوم الأحد لاستقبال الطلاب معاإنطلاق العام الدراسى الجديد، معلنه تم الإنتهاء من جميع عمليات الصيانة للمدارس وعمليات التوسع والإنشاءات الجديدة للمدارس المقرر دخولها الخدمة هذا العام.



ومن جانبها قالت نورا كامل فاضل مديرية مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أنهت جميع الإدارات التعليمية المختلفة على مستوى مدن المحافظة استعدادها لاستقبال العام الدراسي الجديد، اليوم الأحد، بفتح أبواب 173 مدرسة منها خمس مدارس جديدة تدخل الخدمة لأول مرة هذا العام بالإضافة إلى التوسعات في بعض المباني والفصول.



وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ "لفجر"، هناك تعليمات لجميع مديري الإدارة التعليمية بتشكيل غرفة عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية وربطها بغرفة عمليات ديوان عام مديرية التربية والتعليم، لمتابعة سير انتظام الدراسة بالمدارس والوقوف على أي مشاكل تعوق العملية التعليمية وحلها فور وصولها لغرفة العمليات.



وتابعت فاضل، أنها ستقوم بجولة تفقدية صباح اليوم الأحد بعدد من مدارس مدينة الغردقة، فضلًا عن حضور طابور الصباح في إحدى المدارس.



تعليم البحر الأحمر: مدارس المحافظة جاهزة لإستقبال الطلاب



وكانت أعلنت محافظة البحر الأحمر، الإنتهاء من جميع الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى الجديد، لتهيئة المدارس للطلاب بعد إجازة آخر العام، من عمليات الصيانة للمدارس وعمليات التوسع والإنشاءات الجديدة للمدارس المقرر دخولها الخدمة هذا العام



ومن جانبها قالت نورة فاضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، كان هناك تعاونا مشتركا مع المديريات المختلفة وشركة مياه الشرب للاستعداد للعام الدراسى الجديد بالتنسيق لخدمة العملية التعليمية بالمحافظة.



وكشفت "فاضل"، في تصريحات إلى "لفجر"، عن أن هناك خطة تم وضعها الصيانة المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، وتشمل الصيانة البسيطة من حنفيات مياه كهرباء مراوح وغيره، والثانية خطة التخطيط وهى صيانة المدرسة بالكامل من أعمال ترميم وتجديد كامل.



وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر هناك توجيهات لإدارة المدارس بتنظيف المدارس وقص الأشجار والتأكد من سلامة المقاعد وخزانات المياه والكهرباء والمراوح داخل الفصول الدراسية، مؤكدة أن الأبنية التعليمية خصصت 500 ديسك لمدارس البحر الأحمر الجديدة المقرر دخولها الخدمة فى العام الدراسي الجديد، بجانب فرشها وتجهيزها.