سيميوني يدافع عن كوستا رغم ضعف أرقامه التهديفيه





وقال سيميونى :" الواقع إن أرقام دييجو كوستا تتحدث عن نفسها، فالمهاجم سدد 3 تسديدات فقط خلال 12 مباراة وذلك رقم يتحدث عن نفسه".





وأبدى مدرب أتليتكو مدريد عن ثقته فى مهاجمه الإسبانى، قائلاً :" إنا أثق في كوستا كثيراً وواثق في عودته من جديد للتهديف وللتألق خلال المباريات فالمنافسة طويلة والفريق يحتاجه خلال المباريات المقبلة ".





وعن التعادل السلبي أمام سيلتا فيجو، قال سيميونى خلال المؤتمر الذى عقب اللقاء :" سيلتا فيجو دافعوا بشكل جيد ونحن لم نتحل بالدقة الهجومية خلال المباراة ولم نتمكن من تسجيل الأهداف ".





وعن اللاعب البرتغالى الشاب جواو فيليكس والذى تم إستبداله حلال اللقاء ، قال سيميونى :" لا يوجد فى عقود اللاعبين هنا فى الغريق اللعب ال 90 دقيقة كاملة بل أنا أري ما يناسب الفريق لقد فكرت فى تواجد موراتا بجانب كويتا سيساعد فى تسجيل الأهداف ".





ويذكر إن اتليتكو مدريد فى المركز الثالث برصيد 10 نقاط بعد لعب 5 مباريات.

تحدث المدرب الأرجنتينى لفريق أتليتكو مدريد الإسبانى حول المهاجم الأساسي للفريق دييجو كوستا والذى يمر بمستوي سئ خلال الفترة الأخيرة مع الروخي بلانكوس مما جعل مدربه يتحدث عن إحصائياته خلال المؤتمر الصحفي الذى عقب لقاء اتليتكو مدريد وسيلتا فيجو والذى انتهى بالتعادل السلبي على ملعب واندا ميترو بوليتانو ضمن مباريات الجولة الخامسة من مباريات الدوري الإسبانى.