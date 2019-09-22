تعرف على أول تعليق من سواريز بعد الهزيمة من غرناطة

أكد الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني، أن هزيمة الفريق اليوم أمام نادي غرناطة ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإسباني، صدمة حقيقية لمشوار البلوجرانا في الليجا.





وقال سواريز في تصريحات صحفية عقب المباراة : "أمامنا موسم معقد للغاية".





واصل فريق برشلونة مسلسل النتائج السلبية هذا الموسم، وتلقى هزيمة جديدة في الليجا على يد غرناطة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب لوس كارمينيس، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإسباني 2019-2020.





وسجل ثنائية غرناطة في لقاء اليوم رامون عزيز في الدقيقة 2، وألفارو فاديلو في الدقيقة 66 من ركلة جزاء.





وبهذه النتيجة تراجع برشلونة للمركز السابع برصيد 7 نقاط بعدما لعب 5 مباريات فاز في لقائين وخسر مثلهما وتعادل في مواجهة، بينما وصل غرناطة للنقطة 10 في صدارة المسابقة بشكل مؤقت.





وفشل رفاق ليونيل ميسي في إيجاد الطريق لشباك غرناطة ليواصل الفريق الكاتالوني طريقه المظلم هذا الموسم في الليجا.