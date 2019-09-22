ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعرف على أول تعليق من سواريز بعد الهزيمة من غرناطة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 12:09 ص
Advertisements
تعرف على أول تعليق من سواريز بعد الهزيمة من غرناطة
سواريز
Advertisements
طباعة
على شحاتة
 
Advertisements
أكد الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني، أن هزيمة الفريق اليوم أمام نادي غرناطة ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإسباني، صدمة حقيقية لمشوار البلوجرانا في الليجا.

وقال سواريز في تصريحات صحفية عقب المباراة : "أمامنا موسم معقد للغاية".

واصل فريق برشلونة مسلسل النتائج السلبية هذا الموسم، وتلقى هزيمة جديدة في الليجا على يد غرناطة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب لوس كارمينيس، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإسباني 2019-2020.

وسجل ثنائية غرناطة في لقاء اليوم رامون عزيز في الدقيقة 2، وألفارو فاديلو في الدقيقة 66 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة تراجع برشلونة للمركز السابع برصيد 7 نقاط بعدما لعب 5 مباريات فاز في لقائين وخسر مثلهما وتعادل في مواجهة، بينما وصل غرناطة للنقطة 10 في صدارة المسابقة بشكل مؤقت.

وفشل رفاق ليونيل ميسي في إيجاد الطريق لشباك غرناطة ليواصل الفريق الكاتالوني طريقه المظلم هذا الموسم في الليجا.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: غرناطة سواريز برشلونة ضد غرناطة برشلونة الدوري الاسباني
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
0
x
17:15
1
الفيصلي
الفتح
0
x
17:20
2
الأهلي
الاتحاد
1
x
19:20
3
الهلال
الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد
-
x
15:00
-
مانشستر يونايتد
كريستال بالاس
-
x
15:00
-
وولفرهامبتون
آرسنال
-
x
17:30
-
أستون فيلا
تشيلسي
-
x
17:30
-
ليفربول
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
0
x
18:30
0
سيلتا فيجو
غرناطة
2
x
21:00
0
برشلونة
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
2
x
18:00
1
هيلاس فيرونا
ميلان
0
x
20:45
2
انتر ميلان
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
4
x
15:30
0
كولن
الدوري المصري الممتاز
طلائع الجيش
0
x
15:00
1
المقاولون العرب
الجونة
0
x
17:30
1
الإسماعيلي
بيراميدز
4
x
20:00
0
إنبي

DMCA.com Protection Status