عبد المنعم سعيد يكشف أهم القضايا التي سيتناولها السيسي في الأمم المتحدة



يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل صباح اليوم السبت إلى نيويورك في زيارة تستغرق عدة أيام للمشاركة في اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.





كشف المفكر السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد، عن أبزر القضايا التي سيتناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تحقق أكثر من هدف.وقال "سعيد،" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "cbc"، اليوم السبت، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تعني وجوده وسط قيادات عالمية متعددة، منوها إلى أن مدينة نيويورك المقام فيها الدورة تعد مقر كبير لعقد صفقات الأعمال مما يكون هناك فرصة لعقد اتصالات واسعة تعكس اهتمامات مصر.وأضاف أن الرئيس السيسي، هو رئيس الاتحاد الإفريقي وبالتالي سيهتم بعرض القضايا الإفريقية؛ مثل الاستثمارات الإفريقية والديون والمنازعات في القارة السمراء.وأكمل أن "منطقة الشرق الأوسط ملتهبة للغاية؛ نظرًا لأن هناك توترًا شديدًا في ما يتعلق بالعلاقات السعودية- الإيرانية، والتوتر الموجود بين الولايات المتحدة وإيران، والحروب الأهلية في سوريا وليبيا واليمن، فضلًا عن القضية الفلسطينية".وتابع المفكر السياسي: "الأمم المتحدة مهتمة بتجربة مصر الناجحة فيما يتعلق بقضايا محاربة الفقر؛ لأن جزء من عملية الاصلاح الاقتصادي مرتبط بالحماية الاجتماعية"، لافتا إلى أن قضايا الإرهاب ستكون مطروحة أيضا على طاولة الجمعية العامة للأمم المتحدة.