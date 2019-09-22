الهلال السعودي يكشف عن سبب تبديل كاريلو خلال مباراة الاتحاد

كشف نادي الهلال السعودي؛ عن سبب خروج كاريلو لاعب الفريق الأول لكرة القدم؛ من مباراة اتحاد جدة السعودي؛ بدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان.









وأكد الفريق عبر حسابه الرسمي في "تويتر"؛ أن خروج كاريلو؛ جاء بعد شعورع بألم في الفخذ لذلك قرر الجهاز الفني بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو إخراجه من اللقاء.





و غادر اللاعب البيروفي أندري كاريلو مباراة الهلال والاتحاد، والمُقامة حاليًّا على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، وكان نواف العابد شارك بدلًا من كاريلو في الدقيقة الـ42 من عمر الشوط الأول.









وحقق الفريق الأول للكرة بنادي الهلال فوزا ثمينا على مضيفه الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.









افتتح إدواردو أول أهداف المباراة للهلال، بعدما تلقى كرة عرضية من الظهير الأيسر، ياسر الشهراني عند الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول.





وأحرز إدواردو الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 26 بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الاتحاد.





وسجل البرازيلي رومارينيو الهدف الأول والوحيد للاتحاد، بعد مراوغة مدافعي الهلال، عند الدقيقة31.









وفي الشوط الثاني، تمكن جيوفينكو من إحراز الهدف الثالث لصالح الهلال بتصويبه حاسمة استقرت في شباك فواز القرني، عند الدقيقة 90.





وتعرض الدولي البيروفي أندريه كاريلو لاعب وسط نادي الهلال للإصابة في عضلة الفخذ مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يتم استبداله ونزول نواف العابد بديلا له.





كما تعرض عبدالإله المالكي للطرد عند الدقيقة 82 لتدخله بعنف على نواف العابد لاعب وسط نادي الهلال.





وبهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال إلى 10 نقاط في المركز الأول بجدول ترتيب دوري المحترفين، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 3 نقاط في المركز الـ 14، ويتبقى له لقاء مؤجل أمام





يذكر أن الهلال كان قد فاز على على الاتحاد، الإثنين الماضي، بنفس نتيجة لقاء اليوم، في إطار دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا؛ ليتأهل إلى نصف النهائي، ويستعد لمواجهة مع نادي السد القطري في المربع الذهبي.



