مهاجم اتحاد جدة يعتذر للجماهير عقب هزيمة الهلال

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اعتذر هارون كمارا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي؛ لجماهير الفريق عقب الهزيمة من الهلال السعودي؛ بدوري المحترفين السعودي.



وأبدى كمارا حزنه الشديد، وذلك بعد خسارة فريقه من نادي الهلال بثلاثية مقابل هدف اليوم، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وتحدث كمارا بعد المباراة قائلًا: نعتذر للجمهور وحقيقة لا أعرف ماذا أقول بعد هذه النتيجة، ولا أعرف السر وراء ظهور الاتحاد بهذا المستوى.



وتابع هارون كمارا: سنعمل على تبييض وجوه جمهور الاتحاد في المباريات المقبلة، وهذا ما نعدهم به؛ وسنعود بشكل أقوى للمنافسة على اللقب.





وحقق الفريق الأول للكرة بنادي الهلال فوزا ثمينا على مضيفه الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





افتتح إدواردو أول أهداف المباراة للهلال، بعدما تلقى كرة عرضية من الظهير الأيسر، ياسر الشهراني عند الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول.



وأحرز إدواردو الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 26 بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الاتحاد.



وسجل البرازيلي رومارينيو الهدف الأول والوحيد للاتحاد، بعد مراوغة مدافعي الهلال، عند الدقيقة31.





وفي الشوط الثاني، تمكن جيوفينكو من إحراز الهدف الثالث لصالح الهلال بتصويبه حاسمة استقرت في شباك فواز القرني، عند الدقيقة 90.



وتعرض الدولي البيروفي أندريه كاريلو لاعب وسط نادي الهلال للإصابة في عضلة الفخذ مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يتم استبداله ونزول نواف العابد بديلا له.



كما تعرض عبدالإله المالكي للطرد عند الدقيقة 82 لتدخله بعنف على نواف العابد لاعب وسط نادي الهلال.



وبهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال إلى 10 نقاط في المركز الأول بجدول ترتيب دوري المحترفين، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 3 نقاط في المركز الـ 14، ويتبقى له لقاء مؤجل أمام



يذكر أن الهلال كان قد فاز على على الاتحاد، الإثنين الماضي، بنفس نتيجة لقاء اليوم، في إطار دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا؛ ليتأهل إلى نصف النهائي، ويستعد لمواجهة مع نادي السد القطري في المربع الذهبي.



